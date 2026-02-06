BASTIDE : 2026.02.06 BLCM - Actions et droits de vote au 31.01.2026

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Société anonyme au capital de 3.360.847,05 €
Siège social : 12, avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES
305 635 039 RCS NIMES
NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Conformément au règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la Société informe ses actionnaires qu'au 31 janvier 2026 :
le nombre d'actions s'élève à 7.468.549 :
- le nombre d'actions ordinaires est de : 7.365.078,
- le nombre d'actions de préférence s'élève à : 103.471,
le nombre de droits de vote théoriques (y compris les actions privées de droit de vote) s'élève
à 11.239.088,
le nombre de droits de vote exerçables (excluant les actions privées de droit de vote) s'élève
à 11.183.445.
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
