BASTIDE : 2026.01.07 - BCM - bilan S2 contrat liquidité 2025

BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.360.847,05 €

Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES

305 635 039 RCS NIMES

Bilan du second semestre civil du contrat de liquidité

contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)

Marché concerné : Euronext Paris

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 748

Solde en espèces : 19 319,86 €

Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 27 465 titres 725 267,71 € 1 180 transactions VENTE 26 163 titres 691 152,03 € 1 147 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 1 446

Solde en espèces : 53 379,44 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 2 427

Solde en espèces : 62 257,79 €

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 180 27 465 725 267,71 1 147 26 163 691 152,03 01/07/2025 1 30 942 9 107 3380,1 02/07/2025 23 558 17590,17 5 135 4281,26 03/07/2025 5 106 3288,1 20 293 9212,86 04/07/2025 12 181 5671,2 2 31 976,8 07/07/2025 0 0 0 18 360 11448,65 08/07/2025 15 292 9218,21 14 366 11647,66 09/07/2025 0 0 0 12 198 6385,1 10/07/2025 3 27 892,1 8 107 3523,8 11/07/2025 24 733 23898,07 9 357 11665,12 14/07/2025 7 168 5444,34 3 66 2150,8 15/07/2025 19 305 9838,51 6 83 2693,6 16/07/2025 18 416 13134,2 7 145 4600,75 17/07/2025 4 142 4465,6 11 334 10552,1 18/07/2025 0 0 0 9 173 5439 21/07/2025 11 236 7298,39 4 82 2556,1 22/07/2025 6 226 6893,61 8 280 8606 23/07/2025 3 132 4057,4 19 297 9260,7 24/07/2025 9 168 5237 11 230 7199,99 25/07/2025 18 267 8331,49 4 191 5969,49 28/07/2025 11 164 5104,4 6 159 4975,6 29/07/2025 1 20 624 8 177 5528,9 30/07/2025 19 308 9526,29 3 139 4318,9 31/07/2025 12 287 8849,19 7 176 5494,1 01/08/2025 17 198 5935,21 0 0 0 04/08/2025 13 370 10843,74 7 321 9551,8 05/08/2025 0 0 0 20 452 13264,89 06/08/2025 5 160 4686,26 5 57 1677,25 07/08/2025 4 90 2617 5 70 2048,5 08/08/2025 4 104 3002,6 1 16 461,6 11/08/2025 14 111 3196,44 0 0 0 12/08/2025 19 314 8932,11 1 20 560 13/08/2025 1 20 554 13 355 9881,25 14/08/2025 10 286 7948,31 4 132 3681,8 15/08/2025 6 150 4159,01 4 92 2557,4 18/08/2025 5 65 1796,75 9 225 6226,7 19/08/2025 1 20 554 5 205 5704,74 20/08/2025 3 140 3872,69 0 0 0 21/08/2025 5 100 2744,3 12 245 6789 22/08/2025 0 0 0 12 213 5954,8 25/08/2025 13 310 8882,74 14 418 12023,31 26/08/2025 22 502 14045,91 0 0 0 27/08/2025 18 307 8289,49 0 0 0 28/08/2025 1 10 266,5 10 195 5202,5 29/08/2025 11 337 8867,01 6 82 2185,55 01/09/2025 23 505 13008,09 11 364 9320 02/09/2025 22 539 13668,12 11 227 5576,55 03/09/2025 10 273 6761,01 26 790 19696,83 04/09/2025 0 0 0 9 325 8254,25 05/09/2025 31 912 23012,22 29 871 22427,81 08/09/2025 10 305 7293,16 6 190 4586,51 09/09/2025 25 612 14450,48 0 0 0 10/09/2025 5 75 1817,6 23 622 14933,35 11/09/2025 12 264 6607,89 33 810 20370,37 12/09/2025 18 465 12024,44 26 367 9603,58 15/09/2025 15 313 7959,59 6 188 4853,5 16/09/2025 33 642 15810,34 4 221 5515,81 17/09/2025 7 107 2607,3 18 318 7815,71 18/09/2025 0 0 0 24 308 7717,86 19/09/2025 7 56 1411,2 23 350 9020,24 22/09/2025 29 683 17358,17 2 50 1276,25 23/09/2025 1 30 751,5 8 149 3751,3 24/09/2025 13 292 7267,09 2 125 3133,75 25/09/2025 14 302 7378,1 0 0 0 26/09/2025 6 125 3003,5 11 237 5708,6 29/09/2025 3 52 1253,2 22 461 11110,1 30/09/2025 1 50 1245 19 555 13783,43 01/10/2025 3 61 1535,2 14 70 1772,45 02/10/2025 14 357 8924,86 3 62 1573,7 03/10/2025 12 308 7651,15 13 161 4016 06/10/2025 11 364 8878,62 8 155 3816,01 07/10/2025 4 75 1782,5 9 130 3099,5 08/10/2025 1 50 1180 14 420 10093,99 09/10/2025 2 48 1166 10 175 4299,4 10/10/2025 17 382 9359,76 4 145 3586,4 13/10/2025 12 157 3839,36 6 164 4023,71 14/10/2025 4 258 6257,61 2 51 1234,5 15/10/2025 6 189 4588,26 15 406 9883,95 16/10/2025 12 345 8344 5 55 1333,75 17/10/2025 8 302 7185,79 3 165 3927 20/10/2025 3 43 1033,2 11 296 7134,25 21/10/2025 7 110 2621,5 13 140 3351,5 22/10/2025 11 293 7011,31 11 247 5965,4 23/10/2025 2 40 970 23 440 10820,48 24/10/2025 7 302 7243,26 17 320 7699,49 27/10/2025 5 223 5572,06 18 458 11517,05 28/10/2025 13 436 11251,24 0 0 0 29/10/2025 12 401 10106,28 0 0 0 30/10/2025 3 244 6031,19 4 42 1052,1 31/10/2025 1 11 268,4 7 358 8814,28 03/11/2025 8 190 4699,99 9 199 4948,29 04/11/2025 11 304 7411,61 1 2 48,4 05/11/2025 2 71 1704 14 433 10553,12 06/11/2025 17 349 8492,98 0 0 0 07/11/2025 11 115 2775,76 7 116 2811,29 10/11/2025 5 151 3679,95 8 224 5492,39 11/11/2025 1 1 24,5 4 160 3943,01 12/11/2025 1 13 326,3 19 312 7858 13/11/2025 15 184 4654,35 10 178 4520,81 14/11/2025 0 0 0 12 188 4857,9 17/11/2025 5 177 4634,69 0 0 0 18/11/2025 10 225 5804,64 19 428 11156,89 19/11/2025 13 277 7085,66 5 42 1097,4 20/11/2025 0 0 0 2 20 508 21/11/2025 11 157 3948,25 0 0 0 24/11/2025 0 0 0 11 144 3613,8 25/11/2025 20 216 5417,69 2 62 1566,2 26/11/2025 0 0 0 9 200 5036 27/11/2025 0 0 0 12 198 5128,4 28/11/2025 11 238 6194,9 4 75 1968 01/12/2025 7 173 4451,2 0 0 0 02/12/2025 0 0 0 9 186 4804,01 03/12/2025 4 90 2334 6 168 4385,1 04/12/2025 6 191 4982,01 0 0 0 05/12/2025 10 398 10243,8 0 0 0 08/12/2025 13 470 11840,99 0 0 0 09/12/2025 21 382 9383,33 2 60 1464 10/12/2025 2 10 244 8 175 4276,49 11/12/2025 0 0 0 15 369 9035,04 12/12/2025 0 0 0 6 358 8955,33 15/12/2025 12 260 6482,01 0 0 0 16/12/2025 12 197 4839,9 0 0 0 17/12/2025 4 90 2191 19 338 8291,71 18/12/2025 7 33 811,15 1 1 24,7 19/12/2025 3 60 1467 4 165 4049 22/12/2025 20 313 7648,41 17 328 8037,31 23/12/2025 9 365 8908,59 8 263 6443,16 24/12/2025 25 750 18005,78 2 24 584,4 29/12/2025 1 20 471 32 667 16143,27 30/12/2025 19 410 10009,41 16 508 12441,43 31/12/2025 16 624 15110,97 0 0 0