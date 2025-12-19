 Aller au contenu principal
Bassac en négociation pour acquérir la holding de tête de Feu Vert
19/12/2025

Bassac annonce être entré en négociation exclusive en vue d'acquérir 100% du capital de Financière Ramsès I SAS, holding de tête de Feu Vert, le deuxième réseau de maintenance automobile en France qui opère également en Espagne et au Portugal.

"La société combine services d'entretien-réparation et vente de pièces et d'accessoires. Au titre de son dernier exercice complet (2024-2025), le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 663 millions d'euros", précise le groupe immobilier.

Bassac ajoute que cette acquisition serait effectuée auprès de la société d'investissement Alpha Private Equity, et devrait être finalisée au 1er trimestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations règlementaires.

