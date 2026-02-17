 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Basilea Pharma cède du terrain avec des comptes mitigés malgré l'avis positif de Baader Europe
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 10:21

Basilea Pharma recule à Zurich et abandonne 3,23%, à 53,90 francs suisses, après la présentation de ses résultats annuels.

La société dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés aux patients souffrant d'infections bactériennes et fongiques graves a généré un chiffre d'affaires de 232,4 millions de francs suisses l'année dernière (environ 255 millions d'euros), en progression de 11,4%.

Dans le détail, le groupe a reçu 111,6 MCHF de royalties ( 15,4%) grâce à la forte demande du marché pour Cresemba, un médicament antifongique. A l'inverse, les ventes de produits ont diminué de 12,11%, à 50,8 MCHF. Basilea Pharma a également profité de paiements d'étapes de 32 MCHF, tandis que les autres revenus ont augmenté de 22,98%, à 38 MCHF.

En parallèle, la société a vu ses dépenses de R&D passer de 77,1 à 105,9 MCHF, notamment en raison des études de phase 3 du Fosmanogepix et aux paiements initiaux pour le Ceftibuten-Ledaborbactam.Au niveau des déceptions, le résultat opérationnel a fléchi de 15,85%, à 51,5 MCHF, en raison d'un élément exceptionnel. Sans cet élément, il aurait été supérieur à celui de 2024 (61,2 MCHF).

Enfin, le bénéfice net s'est installé à 40,2 MCHF, loin des 77,6 MCHF enregistrés un an plus tôt. La société explique que cet écart s'explique par l'absence du bénéfice fiscal exceptionnel enregistré en 2024 et par la charge fiscale comptabilisée en 2025.

Malgré la baisse du titre, Baader estime que ces résultats sont supérieurs aux prévisions avec une structure de revenus de meilleure qualité. Les analystes de la plateforme de recherche et d'analyse saluent également la croissance des redevances qui a compensé le déclin des produits, ainsi que la forte dynamique du Cresemba avant l'arrivée des génériques.

Enfin, l'autre élément positif est l'avancée du pipeline avec les études de phase de 3 du Fosmanogepix qui se poursuivent comme prévu, tandis que le Ceftibuten-Ledaborbactam est prêt pour la phase 3.

Baader Europe a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre Basilea Pharma, avec une cible de cours de 64 CHF.

Valeurs associées

BASILEA PHARMACEU
54,700 CHF Swiss EBS Stocks -1,80%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank