Basic-Fit séduit UBS

Basic-Fit s'emballe à la Bourse d'Amsterdam ( 8,91%, à 31,78 euros) principalement soutenu par le relèvement de recommandation d'UBS, qui est passé de neutre à achat sur le titre, en rehaussant sensiblement son objectif de cours de 23,50 à 43,50 euros.

Pour justifier sa décision concernant le spécialiste des clubs de fitness, l'établissement helvétique évoque une amélioration du profil rendement-risque, alors que le marché sous-estime selon lui trois facteurs essentiels.

Premièrement, le potentiel du coeur de métier à générer des rendements plus élevés à mesure que les ouvertures de nouveaux clubs ralentissent et que le réseau existant arrive à maturité. Deuxièmement, les analystes soulignent la capacité de l'Allemagne à amorcer un point d'inflexion au fil du temps. Enfin, ils mettent en avant l'aptitude du modèle de franchise à stimuler la rentabilité et à soutenir une croissance allégée en actifs ( asset-light ).

Les experts relèvent qu'ensemble, ces dynamiques - même si elles ne sont que partiellement réalisées - devraient marquer une nouvelle phase pour Basic-Fit. L'effet de taille et l'évolution du mix d'activités se traduiront par une génération de trésorerie plus durable et de meilleurs rendements pour le groupe, des domaines où l'entreprise a historiquement sous-performé, ajoute UBS.

Bien qu'elle intègre des hypothèses prudentes, notamment concernant le rythme de montée en puissance des franchises, la banque perçoit un double potentiel : une révision à la hausse des bénéfices et une revalorisation du titre, qui décote actuellement d'environ 25% par rapport à sa moyenne historique post-Covid.

En ce qui concerne les rendements et la génération de trésorerie, UBS signale que pour la première fois de son histoire, Basic-Fit génère un free cash-flow positif. Cela marque un tournant structurel pour le groupe, qui passe d'un déploiement massif axé sur les investissements à un modèle porté par la maturité des clubs, un taux d'utilisation plus élevé et une amélioration du rendement par abonné.