Basic-fit reprend du muscle, Pennon prend l'eau

(Zonebourse.com) - D'un côté, l'air circule mieux que prévu chez Systemair, Basic-Fit retrouve de l'énergie et Fielmann bénéficie d'un vrai changement de regard. De l'autre, Pennon laisse filtrer des doutes opérationnels, Nokia se brouille avec l'arrivée possible de Nvidia dans les télécoms.

Actions en hausse

Systemair ( 11%) : Systemair fait circuler l'air frais en Bourse après un trimestre qui respire mieux que prévu. Le spécialiste suédois de la ventilation dépasse les attentes sur les ventes et le résultat opérationnel ajusté, tandis qu'un contrat pour un centre aquatique durable à Malmö ajoute une touche concrète au récit.

Basic-Fit ( 7%) : UBS remet Basic-Fit à l'entraînement intensif. Le broker passe à l'achat et propulse son objectif de cours de 23,5 à 43,5 EUR, de quoi redonner du tonus à l'exploitant de salles de sport.

Fielmann ( 6%) : Fielmann retrouve de la netteté après le grand écart de Deutsche Bank, qui passe directement de vendre à acheter. Pour le spécialiste allemand de l'optique, ce changement de regard suffit à remettre le titre dans le champ de vision des investisseurs.

EQT ( 2%) : chez EQT, le signal vient de la maison. Investor, premier actionnaire du groupe de capital-investissement, remet près de 349 MSEK sur la table et porte sa participation à 14,94%, confirmant son appétit après plusieurs achats récents.

VAT Group ( 2%) : VAT Group profite encore de l'appétit pour la chaîne des semi-conducteurs. UBS reste à l'achat et relève son objectif de 650 à 745 CHF, un soutien bienvenu pour ce spécialiste suisse des valves utilisées dans les équipements de production de puces.

Actions en baisse

SOITEC (-6%) : le spécialiste français des substrats semi-conducteurs souffre du changement de recommandation de Jefferies. Le cabinet passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 45 à 85 EUR soit une décote d'environ 35%

PENNON GROUP(-4%) : le gestionnaire britannique de l'eau renoue avec les bénéfices annuels et affiche un chiffre d'affaires en progression, mais le directeur général prévient d'importants défis opérationnels à venir, une mise en garde qui refroidit les investisseurs malgré des résultats globalement encourageants.

NOKIA (-3%) : Nvidia est partout. La société de télécommunication finlandaise plonge face au risque de voir la plus grande société du monde arriver sur le secteur des puces de télécommunication. JP Morgan rassure toutefois sur le caractère négatif de cette annonce qui pourrait tout aussi bien être une opportunité pour Nokia.

Viridien (-3%) : la société française pâtit du changement d'objectif de Bernstein sur son titre. Le cabinet maintient sa recommandation à surperformance mais l'objectif de cours réduit de 163 à 130 EUR.

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