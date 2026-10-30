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BASF “surprise” par le refus d'Evonik d'entamer des négociations en vue d'un rachat
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 10:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BASF s'est dite surprise vendredi qu'Evonik ne soit pas disposée à entamer des négociations en vue d'un rachat, compte tenu de son “offre attractive” pour l'entreprise et de ses “engagements importants pris concernant les salariés et les sites”.

“Nous reconnaissons toutefois la volonté d’Evonik d’engager des discussions”, a déclaré la société allemande dans un communiqué.

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