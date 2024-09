Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: solutions de construction durables en Afrique de l'Est information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - BASF annonce travailler avec Takazuri pour créer des solutions de construction durables en Afrique de l'Est, en mettant l'accent sur la résilience climatique grâce à des produits utilisant des matériaux post-consommation locaux.



Leur solution conjointe, Climatile, soit permettre d'améliorer l'isolation et la collecte des eaux de pluie tout en permettant l'ajout d'accessoires fonctionnels comme des panneaux solaires.



Les additifs de BASF sont spécialement conçus pour les conditions climatiques locales. Takazuri utilise également des plastiques océaniques collectés au large de la côte kenyane.



Ce partenariat vise à fournir des solutions écologiques à long terme et soutient le développement économique et la durabilité dans le secteur de la construction en Afrique de l'Est.





