BASF regroupe sa production asiatique de PolyTHF en Chine
L'opération s'inscrit dans la stratégie 'Winning Ways' de révision de l'empreinte industrielle mondiale afin d'améliorer la compétitivité. BASF continuera d'assurer un approvisionnement fiable en PolyTHF grâce à ses sites de Caojing, Ludwigshafen (Allemagne) et Geismar (États-Unis), totalisant une capacité annuelle de 250 000 tonnes.
Le PolyTHF est un composant clé pour la production de fibres élastiques spandex et élasthanne utilisées dans les textiles techniques et les vêtements de sport.
Valeurs associées
|43,620 EUR
|XETRA
|+1,94%
