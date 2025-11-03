 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 141,58
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BASF regroupe sa production asiatique de PolyTHF en Chine
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 10:15

BASF annonce la consolidation de son activité asiatique de polytétrahydrofurane (PolyTHF) sur son site de Caojing, en Chine, et la fermeture de son unité de production d'Ulsan, en Corée du Sud, prévue d'ici 2026. Cette décision répond à la surcapacité structurelle du marché mondial des fibres chimiques.

L'opération s'inscrit dans la stratégie 'Winning Ways' de révision de l'empreinte industrielle mondiale afin d'améliorer la compétitivité. BASF continuera d'assurer un approvisionnement fiable en PolyTHF grâce à ses sites de Caojing, Ludwigshafen (Allemagne) et Geismar (États-Unis), totalisant une capacité annuelle de 250 000 tonnes.

Le PolyTHF est un composant clé pour la production de fibres élastiques spandex et élasthanne utilisées dans les textiles techniques et les vêtements de sport.

Valeurs associées

BASF
43,620 EUR XETRA +1,94%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank