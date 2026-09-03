BASF poursuit Apple aux États-Unis pour violation présumée de ses brevets relatifs à la reconnaissance faciale

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BASF BASFn.DE a intenté jeudi une action en justice contre Apple AAPL.O , accusant le fabricant de l'iPhone d'avoir enfreint le brevet de la société allemande portant sur une technologie d'authentification faciale dans des dizaines de modèles d'iPhone et d'iPad.

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Midland, au Texas.