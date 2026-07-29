BASF : les taux d'utilisation du site de Ludwigshafen se sont améliorés

BASF BASFn.DE a déclaré mercredi que les taux d'utilisation de ses installations dans son plus grand complexe chimique de Ludwigshafen s'étaient améliorés en raison des perturbations d'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient.

Le resserrement des conditions d'approvisionnement lié à la guerre en Iran et aux perturbations en découlant ont soutenu les prix et donné un peu de répit au secteur européen de la chimie face aux concurrents asiatiques, davantage pénalisés.

Après plusieurs trimestres de restructuration et de réductions d'effectifs, BASF a indiqué que les effectifs à temps plein de son complexe chimique de Ludwigshafen étaient passés sous la barre des 30.000 pour la première fois depuis 1954.

BASF a également confirmé mercredi ses résultats préliminaires publiés récemment.

Dans un communiqué publié au début du mois, le groupe a annoncé revoir à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2026, faisant par ailleurs état de résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre.

(Patricia Weiss, rédigé par Ludwig Burger, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)