BASF étend des capacités de production aux Etats-Unis

Le géant allemand de la chimie BASF a inauguré l'extension de ses capacités de production d'alkylpolyglucosides (APG) sur son site de Cincinnati, dans l'Ohio. Annoncé en 2023, cet investissement vise à conforter la position de l'entreprise comme fournisseur de référence d'APG sur le marché américain tout en renforçant son empreinte industrielle en Amérique du Nord et l'agilité de son réseau mondial.

Les APG sont des tensioactifs non ioniques doux et biosourcés, facilement biodégradables (selon la norme OCDE 301) et issus à 100% de matières premières naturelles et renouvelables. Ils sont principalement utilisés dans les secteurs des soins personnels, de l'entretien de la maison, du nettoyage industriel et institutionnel, des formulations industrielles et des applications agricoles.

Selon Gisela Pinheiro, vice-présidente senior Home Care and Industrial & Institutional Cleaning chez BASF, ce renforcement des capacités locales doit permettre de répondre plus étroitement aux objectifs d'innovation et de durabilité des clients régionaux.