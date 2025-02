BASF: construction d'une usine à Dahej, en Inde information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - BASF India Limited annonce que la construction d'une nouvelle usine à Dahej, en Inde, a débuté afin d'augmenter la capacité de production de son polyuréthane microcellulaire Cellasto.



Inscrite dans la stratégie ' Winning Ways ' de BASF, cette installation intégrera des technologies de pointe et des systèmes d'automatisation pour garantir des normes élevées de sécurité et de qualité.



Opérationnelle au second semestre 2026, elle comprendra d'abord une nouvelle ligne de moulage pour répondre à la demande croissante du marché indien.



Cette expansion vise à soutenir les fabricants d'équipements d'origine et à renforcer la position de Cellasto en tant que partenaire privilégié dans le domaine des solutions de réduction du bruit, des vibrations et des secousses (NVH).





