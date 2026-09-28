BASF confirme son approche, Baader Europe valide et met en garde sur l'exécution

BASF se stabilise à la Bourse de Francfort ( 0,01%, à 50,42 euros) après un net repli de 3,59% vendredi, alors que le titre Evonik avance de 0,85%, à 19,52 euros, après une envolée de 7,19% lors de la précédente séance. Les variations de la fin de semaine étaient liées à une approche du premier pour acquérir le second.

Depuis, BASF a confirmé dans un court communiqué de presse la tenue de discussions exploratoires avec la RAG-Stiftung et Evonik Industries en vue d'un rachat potentiel d'Evonik.

Dans une note, Baader Europe explique que la logique stratégique de cette opération repose davantage sur la complémentarité que sur l'intégration et met en avant le fait que BASF commercialise ses produits MDI et TDI aux mêmes fabricants de mousse polyuréthane qui achètent les catalyseurs et tensioactifs d'Evonik. Un rapprochement devrait ainsi permettre de proposer une offre groupée de formulations.

Dans le segment de la nutrition, une fusion entre les deux devrait permettre d'élargir la gamme proposée en associant les vitamines de BASF à la méthionine d'Evonik. Enfin, dans le secteur des ingrédients destinés aux soins personnels, selon Baader Europe, les deux groupes sont directement concurrents donc l'opération permettrait une consolidation mais présenterait également les risques antitrust les plus importants.

Pour les analystes, le principal risque concerne la capacité du management à mener tous ses projets de front et leur opinion est globalement positive.

En attendant des avancées, Baader Europe reste à réduire sur le titre BASF, avec une cible de cours à six mois de 50,30 euros.