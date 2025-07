BASF: Chemetall primée pour son site 'vert' à Pinghu (Chine) information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Chemetall, société du groupe BASF, annonce que son site de Pinghu (Chine) exploité au sein de l'unité Surface Treatment de la division BASF Coatings, a été distingué par le Bureau du développement économique et de l'environnement écologique du port de Dushan pour son engagement en faveur du développement durable.



Filiale du groupe BASF, Chemetall a ainsi atteint sur ce site - le plus grand de son réseau mondial et opérationnel depuis 2022 - un approvisionnement à 100 % en électricité renouvelable grâce à l'achat d'énergie verte et à l'installation de 2 500 m² de panneaux solaires en toiture. Cette initiative devrait permettre une réduction des émissions de CO2 estimée à environ 2 700 tonnes dès 2025.



Frank Naber, Senior Vice President de Chemetall, précise qu''utiliser 100 % d'électricité renouvelable dans notre plus grande usine est une étape importante', s'inscrivant dans l'objectif du groupe d'atteindre 80 % d'électricité verte sur l'ensemble de ses sites d'ici 2025.







