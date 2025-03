BASF: Chemetall adopte le solaire à Boksburg, Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 16:47









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que sa société Chemetall a installé un système photovoltaïque de pointe sur son site de Boksburg, en Afrique du Sud, marquant un pas important vers une plus grande durabilité.



Ce système, qui s'étire sur 125 m² de panneaux solaires et dispowe de batteries de stockage de 600 kW, devrait permettre une réduction de 92 % des émissions de CO2 et des coûts énergétiques sur ce site.



Cette initiative s'inscrit dans les efforts continus de Chemetall pour réduire son empreinte carbone en utilisant des sources d'énergie renouvelable, contribuant ainsi à l'objectif de BASF d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.



Ce système assurera également une alimentation en énergie stable pour les différentes opérations du site, renforçant l'autonomie et la fiabilité des activités de Chemetall en Afrique du Sud.







