BASF: Cellasto investit 60 ME pour une 2nde usine à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que sa marque Cellasto -présentée comme 'leader mondial des composants NVH' (bruit, vibrations et rudesse)- investit quelque 60 millions d'euros pour implanter une seconde usine à Shanghai et tirer parti du plein essor du marché des véhicules électriques dans le pays.



Doté de lignes de moulage avancées, le nouveau site permettra une augmentation de capacité de près de 70 %, avec un démarrage des opérations prévu pour 2027.



' Cellasto a toujours apporté une valeur exceptionnelle aux constructeurs automobiles avec la même passion pour la qualité et l'efficacité. Je suis convaincu que cet engagement garantira un succès continu auprès de nos clients en Chine, sur ce marché automobile essentiel ', a déclaré le Dr Martin Jung, président de la division Performance Materials de BASF.







