BASF: BPA ajusté en hausse de 26% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - BASF rapporte que ses ventes ont atteint 15,85 milliards d'euros au 4e trimestre, en baisse anecdotique de 0,1 % par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA avant éléments exceptionnels ressort à 1 567 ME (+19 %), tandis que l'EBIT avant éléments exceptionnels s'établit à 554 ME (+89 %).

BASF enregistre une perte nette de 786 ME, toutefois moins importante qu'un an auparavant (1 587 ME), laissant apparaître un BPA de -0,88 euro, contre -1,78 euro précédemment.



En données ajustées, le BPA ressort à 0,59 euro, contrastant avec la perte de 0,18 euro enregistrée au 4e trimestre 2023.



Sur l'ensemble de l'exercice, les ventes s'établissent à 65,26 milliards d'euros (-5,3 %), avec un bénéfice net de 1 298 ME (+475 %), un EBITDA avant éléments exceptionnels de 7,9 milliards d'euros (+2,4 %) et un BPA ajusté de 3,51 euros (+26 %).



' Nous sommes bien engagés pour atteindre l'objectif de 2,1 milliards d'euros d'économies annuelles d'ici à la fin de 2026 ', a déclaré Dirk Elvermann, Chief Financial Office de BASF.



Pour l'exercice 2025, BASF table sur un EBITDA avant éléments exceptionnels compris entre 8,0 et 8,4 milliards d'euros (2024 : 7,9 milliards d'euros) et sur un flux de trésorerie disponible compris entre 0,4 et 0,8 milliard d'euros (2024 : 0,7 milliard d'euros).





Valeurs associées BASF 49,44 EUR XETRA +1,37%