BASF: accord gazier stratégique avec Equinor information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 11:35









(Zonebourse.com) - BASF annonce que l'entreprise a signé un accord stratégique de dix ans avec Equinor pour la livraison annuelle de jusqu'à 23 térawattheures (environ 2 milliards de m³) de gaz naturel à partir du 1er octobre 2025.



Ce contrat couvre une part significative des besoins de BASF en Europe.



Le gaz, vendu à des conditions de marché, servira à la fois de source d'énergie et de matière première pour ses produits chimiques de base.



Dirk Elvermann, directeur financier de BASF, souligne que cet accord 'fiabilise notre approvisionnement et soutient nos objectifs de durabilité'.





