BASF a lancé une nouvelle solution numérique pour calculer l'empreinte carbone
L'entreprise dispose désormais d'une solution en temps réel, applicable à l'échelle mondiale pour 120 000 produits vendus.
Toutes les émissions de gaz à effet de serre liées aux produits, de l'approvisionnement et du transport des matières premières à l'utilisation de l'énergie en production, sont calculées de manière uniforme, cohérente et avec le soutien du système.
L'élément central du nouvel outil PCF est l'intégration du CO2 des données portant sur plus de 25 000 matières premières provenant du monde entier.
Cela constitue la base du CO traçable en tenant compte, en particulier pour des produits complexes et multivariants tels que des peintures avec de nombreuses variantes de couleur.
" Avec nos outils, nous pouvons fournir aux clients des données fiables et, sur cette base, les soutenir avec des solutions ", a déclaré le Dr Markus Piepenbrink, responsable de la durabilité mondiale chez BASF Coatings.
" Aujourd'hui, par exemple, nous offrons déjà aux clients la possibilité de réduire le CO2 et l'empreinte de certains produits grâce à l'utilisation de matières premières alternatives et d'énergies renouvelables. "
Valeurs associées
|45,750 EUR
|XETRA
|+0,88%
