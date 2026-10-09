Base Electron dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructures énergétiques Base Electron a annoncé vendredi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis.

Ce dépôt confidentiel intervient alors que l'intérêt pour les infrastructures liées à l'IA reste fort, même si les investisseurs examinent de plus en plus attentivement les valorisations, les besoins en capitaux et la qualité du carnet de commandes.

Voici quelques détails:

* Le nombre d’actions à émettre et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés, a précisé la société.

* Applied Digital APLD.O a créé Base Electron afin d’alimenter en électricité les campus d’IA de l’entreprise technologique dans le cadre d’accords distincts.

* Base Electron développe, détient et exploite des infrastructures énergétiques au service des centres de données, des installations d’IA et des grands utilisateurs industriels.​‌

* Selon une projection de PwC, les dépenses cumulées à l’échelle mondiale pour les seuls centres de données pourraient dépasser les 30 000 milliards de dollars d’ici 2050.

* En mars, Base Electron a approuvé un accord de 2,4 milliards de dollars avec Babcock & Wilcox portant sur la fourniture d’équipements destinés à un projet énergétique de 1,2 gigawatt alimentant les campus d’intelligence artificielle d’Applied Digital.