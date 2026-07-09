Barry Callebaut renoue avec la croissance des volumes au 3e trimestre

Barry Callebaut affiche un chiffre d'affaires de 9,56 MdsCHF au titre des neuf premiers mois de son exercice 2025-26, en diminution de 12,7% en données brutes et de 9,5% en devises locales, reflétant une baisse des prix annuels des fèves de cacao.

A 1 557 239 tonnes, le volume des ventes du chocolatier helvétique a diminué de 2,8% sur l'ensemble de la période, mais a renoué avec la croissance ( 5,7%) sur le seul 3e trimestre comptable (clos fin mai), pour la première fois depuis plus de deux ans.

Selon Barry Callebaut, ce retour à la croissance "reflète une demande élevée de cacao à l'échelle mondiale après la correction du marché plus tôt dans l'année, la poursuite de la dynamique dans la zone AMEA et les progrès dans le rétablissement des niveaux de service en Amérique du Nord".

"Parallèlement, le marché du chocolat reste difficile et notre amélioration sera progressive. Nous restons inébranlables dans notre objectif de renforcer davantage nos fondamentaux pour gagner des parts de marché et favoriser une croissance rentable durable", affirme son CEO Hein Schumacher.

Pour l'exercice 2025-26, Barry Callebaut prévoit désormais une baisse des volumes d'environ 1%, dans la partie supérieure de sa fourchette précédente, mais maintient ses prévisions de rentabilité, avec une baisse attendue de l'EBIT de l'ordre de 15% (mid-teens) en devises locales.

Compte tenu du coût initial attendu d'environ 15 MCHF à la suite du récent rachat d'obligations, le groupe prévoit de récupérer environ la moitié de la baisse absolue de l'EBIT au niveau du bénéfice avant impôt en monnaies locales.