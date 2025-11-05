Barry Callebaut prévoit une baisse des ventes en raison du maintien des prix du cacao à un niveau élevé

(Mise à jour du titre, évolution des actions, commentaires de la conférence téléphonique, paragraphe 2, 7-9) par Paolo Laudani et Emanuele Berro

Barry Callebaut BARN.S a déclaré mercredi qu'il s'attendait à une baisse moyenne à un chiffre des ventes de produits de cacao au cours de son prochain exercice financier, alors qu'il continue à faire face à la pression des prix élevés du cacao.

Mais ses actions étaient en hausse de 3% à 0930 GMT, les analystes considérant le flux de trésorerie disponible de la société de 1,80 milliard de francs suisses (2,27 milliards de dollars) au cours de la seconde moitié de l'année comme un développement positif.

La société, qui fournit du chocolat pour les crèmes glacées Magnum d'Unilever ULVR.L , qui seront bientôt scindées, et les barres KitKat de Nestlé NESN.S , a également prévu une croissance du bénéfice de base récurrent (Ebit) d'un pourcentage à un chiffre faible à moyen, mesuré en monnaies locales, pour l'exercice 2025/26.

Barry Callebaut, dont les ingrédients sont présents dans un produit de chocolat et de cacao sur quatre consommés dans le monde, a déclaré que le volume de ses ventes a chuté de 6,8 % à 2,1 millions de tonnes au cours de l'exercice financier qui s'est terminé en août.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,1 millions de tonnes, selon un sondage fourni par la société.

Les volumes ont chuté de 8 % au quatrième trimestre, entre juin et août, selon un calcul de Reuters.

LES CLIENTS SE CONCENTRENT SUR LES CAPACITÉS INTERNES

Le directeur financier Peter Vanneste a déclaré que certains clients fabriquaient leur propre chocolat au lieu d'acheter les produits de Barry Callebaut pour économiser de l'argent.

"Quelques-uns de nos très gros clients qui produisent également du chocolat en interne ont donné la priorité à leur propre capacité car ils ont constaté une baisse temporaire de la demande", a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Barry Callebaut est plus exposé aux fluctuations des prix des fèves de cacao que les entreprises qui vendent du chocolat aux magasins de détail.

L'entreprise suisse achète des fèves de cacao qu'elle transforme en beurre et en poudre de cacao. Son produit est ensuite utilisé par les fabricants pour produire du chocolat et des bonbons qui sont vendus directement aux consommateurs.

NOUVELLES ORIENTATIONS, ANCIENS PROBLÈMES

Les analystes ont eu des réactions contrastées face aux nouvelles prévisions de la société zurichoise.

Matteo Lindauer, de Vontobel, a déclaré qu'il s 'agissait d'un "changement bienvenu" par rapport aux objectifs irréalisables de l'année dernière. Cependant, Jon Cox, de Kepler Cheuvreux, a qualifié ces objectifs de prudents et a déclaré que l'action pourrait être mise sous pression en conséquence.

"Les conditions industrielles restent difficiles, comme le soulignent les récents commentaires de clients clés tels que Mondelez et Hershey", a déclaré M. Lindauer.

En octobre , Mondelez MDLZ.O a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, citant la baisse des dépenses parmi les consommateurs soucieux de leur valeur en Amérique du Nord et en Europe, alors que la hausse du coût du cacao a ajouté de la pression.

(1 dollar = 0,7931 franc suisse)