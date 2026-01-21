Barry Callebaut: L’ancien patron d’Unilever Hein Schumacher nommé DG

Le logo du fabricant de chocolat et de produits à base de cacao Barry Callebaut est représenté lors de la conférence de presse annuelle de l'entreprise à Zurich

Barry Callebaut a annoncé mercredi la ‍nomination de l’ancien patron d’Unilever, Hein Schumacher, au poste de directeur ‌général, et a publié un volume de ventes au premier ​trimestre inférieur aux attentes.

Le groupe ⁠a précisé que son directeur général actuel, Peter Feld, ⁠quitterait ‍ses fonctions le 26 janvier.

Le ⁠plus grand fabricant de chocolat au monde, qui compte parmi ​ses clients Magnum et Nestlé, a enregistré une baisse de 9,9% ⁠de son volume de ​ventes à 509.401 tonnes au ​cours du ​premier trimestre, qui s'étend de septembre ​à ⁠novembre.

Les analystes s'attendaient en moyenne à 512.000 tonnes, selon un consensus fourni par le groupe.

Le groupe ‌a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l’exercice en cours.

