Barrick recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

10 août - ** Les actions de Barrick Mining ABX.TO B.N cotées aux États-Unis reculent de 5,5% à 41,30 dollars en pré-ouverture

** La société n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , pénalisée par la hausse des coûts et la baisse de la production d'or

** Les coûts globaux de production de l'or, un indicateur sectoriel reflétant l'ensemble des dépenses, ont augmenté d'environ 10,8% pour s'établir à 1 866 dollars l'once au cours du trimestre d'avril à juin

** La société affiche un bénéfice ajusté de 82 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 88 cents par action – données compilées par LSEG

** La production d’or de la société au deuxième trimestre a reculé à 796.000 onces, contre 797.000 onces un an plus tôt

** ABX et Newmont NEM.N ont réglé tous leurs différends concernant leur coentreprise Nevada Gold Mines; Newmont a accepté de verser 1,95 milliard de dollars à Barrick, alors que les deux sociétés ajoutent plusieurs projets de développement à cette coentreprise, ont indiqué les entreprises

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 0,3% depuis le début de l'année