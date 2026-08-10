 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Barrick recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 12:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

10 août - ** Les actions de Barrick Mining ABX.TO B.N cotées aux États-Unis reculent de 5,5% à 41,30 dollars en pré-ouverture

** La société n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , pénalisée par la hausse des coûts et la baisse de la production d'or

** Les coûts globaux de production de l'or, un indicateur sectoriel reflétant l'ensemble des dépenses, ont augmenté d'environ 10,8% pour s'établir à 1 866 dollars l'once au cours du trimestre d'avril à juin

** La société affiche un bénéfice ajusté de 82 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 88 cents par action – données compilées par LSEG

** La production d’or de la société au deuxième trimestre a reculé à 796.000 onces, contre 797.000 onces un an plus tôt

** ABX et Newmont NEM.N ont réglé tous leurs différends concernant leur coentreprise Nevada Gold Mines; Newmont a accepté de verser 1,95 milliard de dollars à Barrick, alors que les deux sociétés ajoutent plusieurs projets de développement à cette coentreprise, ont indiqué les entreprises

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 0,3% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BARRICK MINING
57,030 CAD TSX -6,45%
NEWMONT
117,265 USD NYSE +3,79%
Or
4 390,71 USD Six - Forex 1 +1,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,77 +5,65%
CAC 40
8 726,03 +0,13%
HAFFNER ENERGY
0,519 +13,94%
2CRSI
28,7 +3,99%
Or
4 391,41 +1,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank