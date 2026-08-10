Barrick Mining enregistre un 2e trimestre de forte croissance

Barrick Mining Corporation a publié aujourd'hui ses résultats d'exploitation et financiers pour le 2e trimestre clos le 30 juin 2026. Le géant minier canadien a ainsi enregistré un troisième trimestre consécutif d'excellentes performances opérationnelles et financières. Sur cette période, il a généré 5,29 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en progression de 44% en glissement annuel.

La rentabilité de la société a bondi sur ce 2e trimestre.

Le bénéfice net s'est élevé à 1,22 MdUSD (0,73 USD par action) et le bénéfice net ajusté a atteint 1,36 MdUSD (0,82 USD par action), contre un bénéfice net de 810 MUSD (0,47 USD par action) et un bénéfice net ajusté de 800 MUSD (0,47 USD par action) il y a un an à la même période.

Le bénéfice net par action et le bénéfice net ajusté par action ont augmenté respectivement de 55% et 74% sur un an.

L'EBITDA ajusté attribuable pour 2e trimestre s'est établi à 2,55 MdsUSD, en hausse de 51% sur un an, affichant une marge d'EBITDA ajusté attribuable de 60%.

La hausse significative des bénéfices d'une année sur l'autre a été tirée par des prix réalisés de l'or et du cuivre plus élevés.

Côté trésorerie, la société canadienne a dégagé 1,70 MdUSD de flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation (contre 1,33 MdUSD il y a un an). Le flux de trésorerie d'exploitation attribuable 1,12 MdUSD de (contre 929 MUSD il y a un an). Le flux de trésorerie disponible attribuable s'est quant à lui établi à 141 MUSD, pondéré par l'augmentation des coûts opérationnels et des dépenses d'investissement (contre 212 MUSD il y a un an).

Production d'or : des objectifs dépassés malgré des coûts en hausse

Sur le plan d'exploitation, la société canadienne spécialisée dans la production d'or et de cuivre a produit 796 000 onces d'or, dépassant la fourchette de prévisions de 730 000 à 770 000 onces. Trois facteurs principaux ont soutenu cette performance :

- le redémarrage en avance sur le calendrier de Loulo-Gounkoto,

- un redressement plus rapide que prévu à Pueblo Viejo après la maintenance planifiée du 1er trimestre,

- et un record de tonnage extrait en souterrain à Cortez grâce à la montée en puissance continue de Goldrush.

Le coût des ventes d'or (COS) pour le 2e trimestre s'est élevé à 1 993 USD par once, contre 1 654 USD au 2e trimestre 2025. Cette hausse s'explique en partie par des teneurs plus faibles traitées sur les sites de Carlin, Cortez et North Mara (les deux premiers complexes miniers d'or majeurs sont situés au Nevada et le dernier en Tanzanie), des coûts de carburant plus élevés sur l'ensemble des opérations et de redevances accrues indexées sur le prix de l'or.

Le coût cash total (TCC) s'est établi à 1 426 USD par once, contre 1 239 USD au cours du même trimestre de l'année précédente. Le coût de maintien tout compris (AISC) s'est élevé à 1 866 USD par once, en hausse de 11% par rapport au 2e trimestre 2025.

En outre, la production de cuivre a diminué de 5% sur un an pour s'établir à 56 000 tonnes au 2e trimestre, conformément au plan de Barrick. À l'instar de l'or, des redevances plus élevées liées à la hausse du prix réalisé du cuivre, conjuguées à des prix du carburant plus élevés sur l'ensemble des sites opérationnels, ont entraîné cette hausse des coûts. Le COS du cuivre de 3,39 USD par livre, le coût cash C1 de 2,47 USD par livre et l'AISC de 3,95 USD par livre ont progressé respectivement de 32%, 37% et 36% sur un an.

Rémunération des actionnaires

Fidèle à ses engagements de retour de capital, Barrick a déclaré un dividende trimestriel de 0,175 USD par action au titre des résultats du 2e trimestre 2026. Ce dividende sera versé le 15 septembre 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 août 2026.

La politique de dividendes de Barrick vise une distribution totale de 50% du flux de trésorerie disponible attribuable sur une base annualisée. Elle se compose d'un dividende trimestriel de base fixe de 0,175 USD par action et d'un complément lié à la performance versé en fin d'année, calculé en fonction du flux de trésorerie disponible attribuable généré sur l'exercice. Le dividende versé au cours d'une année donnée peut être supérieur ou inférieur à l'objectif de 50% en fonction de la solidité de la trésorerie, des besoins en capitaux, de la situation du bilan et d'autres facteurs.

En plus de ce dividende trimestriel, Barrick a racheté pour 1,209 MdUSD d'actions au cours de ce trimestre, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 3 MdsUSD précédemment annoncé. Ces rachats reflètent l'engagement de la société à restituer du capital à ses actionnaires.

Perspectives 2026 : objectifs confirmés et baisse des CAPEX

Côté prévisions, Barrick est en bonne position pour atteindre ses objectifs de production et de coûts pour 2026. La prévision de production d'or reste maintenue entre 2,90 et 3,25 millions d'onces. Les prévisions de coûts de l'or pour 2026 (incluant un COS de 1 870 à 2 070 USD par once, un TCC de 1 330 à 1 470 USD par once et un AISC de 1 760 à 1 950 USD par once) reposent sur une hypothèse de prix de l'or de 4 500 USD par once.

De plus, la prévision de production de cuivre pour 2026 reste inchangée entre 190 000 et 220 000 tonnes, avec un COS du cuivre de 3,05 à 3,35 USD la livre, un coût cash C1 de 2,20 à 2,45 USD la livre et un AISC de 3,45 à 3,75 la livre. Les prévisions de coûts du cuivre reposent sur une hypothèse de prix du cuivre de 5,50 USD la livre.

Les prévisions de coûts pour 2026 sont basées sur une hypothèse de prix du pétrole (WTI) de 70 USD le baril. Pour chaque variation de 10 USD par baril du prix du pétrole, l'impact direct sur les coûts liés à la consommation de gazole est de 12 USD par once sur les opérations aurifères et de 0,04 USD par livre sur les sites cuprifères.

Par ailleurs, le total des dépenses d'investissement attribuables prévues pour 2026 a été abaissé, s'établissant désormais dans une fourchette de 3,8 à 4,2 MdsUSD contre 4 à 4,45 MdsUSD auparavant, en raison principalement d'une réduction des dépenses sur le projet Reko Diq (gigantesque projet minier de cuivre et d'or situé dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan).