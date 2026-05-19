Barrick affirme qu'aucun cas d'Ebola n'a été signalé à la mine de Kibali au Congo, mais que des mesures de précaution sont en cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec plus de détails et de contexte) par Portia Crowe et Maxwell Akalaare Adombila

La société minière Barrick ABX.TO a renforcé les mesures de précaution contre Ebola dans sa mine d’or de Kibali, dans l’est de la République démocratique du Congo, en mettant en place des mesures de dépistage et de suivi des travailleurs après une épidémie survenue à proximité , a déclaré mardi un porte-parole dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters.

Aucun travailleur n'a été infecté, mais la société a mis en place des mesures préventives en réponse à l'épidémie, a déclaré un porte-parole de Barrick. La maladie a fait 131 morts , et les responsables sanitaires préviennent que le bilan pourrait encore s'alourdir.

Kibali, l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique, est détenue conjointement par Barrick et AngloGold Ashanti AU.N , qui en détiennent chacune 45 %, tandis que la société minière publique congolaise SOKIMO en détient 10 %. Barrick exploite la mine.