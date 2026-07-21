Baromètre Eres 2026 : le partage du profit résiste atteint des niveaux records dans le SBF 120

Eres publie l'édition 2026 de son Baromètre du partage du profit dans les entreprises du SBF 120. L'étude révèle que les dispositifs de participation, d'intéressement, d'abondement et d'actionnariat salarié continuent de jouer un rôle majeur dans la rémunération des salariés. Avec une prime collective moyenne par salarié de 6 010 euros ( 2% sur un an) et un abondement moyen par salarié record ( 22% sur un an), le partage du profit et l'épargne salariale au sein des plus grandes entreprises françaises se maintiennent à un niveau historiquement élevé.

En 2025, le montant des primes de partage du profit versées progresse sur l'ensemble du marché, porté notamment par une accélération de l'équipement des PME et ETI (source : enquête AFG, mars 2026).

Le SBF 120 fait figure d'exception : il affiche un montant total de primes versées de 6,23 MdsEUR en légère baisse (-3,84% vs. 2024), dans un contexte particulièrement incertain sur les plans international (tarifs douaniers) et national (dissolution de l'Assemblée nationale). Ces montants restent néanmoins très élevés et confirment la forte dynamique enregistrée depuis plusieurs années et l'ancrage solide des dispositifs de partage du profit au sein du SBF 120.

Cela s'observe notamment dans la prime de partage du profit moyenne (participation, intéressement, abondement) qui atteint 6 010 EUR par salarié ( 2% sur un an) soit près de 1,5 mois de salaire. En y ajoutant les dividendes perçus par les salariés actionnaires, ce sont près de 7,4 MdsEUR qui ont été distribués aux salariés.

"Malgré un contexte économique compliqué, les entreprises du SBF 120 renouvellent leur attachement au partage du profit et ont versé en 2025 une prime moyenne par salarié record. Cette dynamique témoigne de la volonté des entreprises de maintenir un niveau élevé de partage du profit et confirme le rôle croissant de l'épargne salariale dans les politiques de rémunération", explique Mathieu Chauvin, président du

groupe Eres, entreprise spécialisée dans le conseil et la gestion en épargne salariale, retraite d'entreprise et actionnariat salarié.

L'abondement, véritable moteur de la progression

En outre, la progression des primes versées est essentiellement portée par une augmentation rapide des montants d'abondement ( 22%), qui peut s'expliquer par trois facteurs :

- l'attachement des entreprises aux dispositifs de partage du profit,

- le recours à l'abondement comme mécanisme compensatoire, lorsque les primes de participation et d'intéressement sont contraintes par des résultats économiques en retrait,

- et des taux d'épargne des Français toujours à des niveaux records (17,7% au 4e trimestre 2025, source INSEE, juin 2026).

De fortes disparités sectorielles

Derrière cette prime moyenne record par salarié, les écarts entre secteurs sont significatifs : si 17% des entreprises versent moins de 1 000 EUR par salarié, 20% en ont versé plus de 10 000 EUR, la prime la plus élevée atteignant 31 593 EUR. En 2025, le secteur pétrolier et parapétrolier se distingue avec près de 13 000 EUR par salarié.

Sur la période 2021-2025, le luxe s'impose comme le secteur le plus généreux. Une constance qui traduit une stratégie claire : faire du partage du profit un levier d'attractivité et de fidélisation des talents.

Ces différences sectorielles s'observent également à travers l'indice EquiProfit établi par Eres, qui rapporte les primes versées au résultat net de l'entreprise. En 2025, les entreprises du SBF 120 redistribuent en moyenne 7% de leur résultat net à leurs salariés, avec des écarts qui varient de 2 à 13% selon les secteurs.

"Notre indice EquiProfit montre que la culture d'entreprise compte davantage que les résultats financiers. Certaines entreprises considèrent le partage du profit comme une composante structurelle de leur politique de rémunération, quand d'autres l'abordent davantage comme une variable d'ajustement liée à la conjoncture", commente Mathieu Chauvin.

La RSE, nouveau pilier des accords d'intéressement

Par ailleurs, la RSE s'impose dans les accords d'intéressement : 95% des entreprises du SBF 120 incluent désormais un critère RSE dans le déclenchement des primes d'intéressement (vs. 80% en 2024). La réduction des gaz à effet de serre et les taux d'accidents du travail sont les critères extra-financiers les plus fréquemment mentionnés.

"Les accords d'intéressement évoluent rapidement. Les entreprises ne souhaitent plus seulement récompenser la performance économique, mais également les progrès réalisés en matière environnementale, sociale ou sociétale. La généralisation des critères RSE confirme que l'épargne salariale devient un levier d'engagement au service d'une performance plus durable", indique Mathieu Chauvin.

Méthodologie de l'étude :

- objectif : étudier l'évolution des versements de primes de partage du profit dans les entreprises du SBF 120, analyser la répartition du partage du profit entre les salariés et les actionnaires, donner les tendances à venir.

- sources : étude basée sur des données publiques (documents d'enregistrement universel, communiqués de presse, rapports des assemblées générales des actionnaires) et des communications issues des organisations syndicales.

- mise à jour : historique actualisé en fonction de l'évolution de l'indice SBF 120.

- échantillon : panel 2026 composé de 70 entreprises du SBF 120 qui publient leurs primes de partage du profit et leurs effectifs France/monde.

- indicateur EquiProfit : moyenne pondérée de deux ratios (primes collectives 2025 / résultat net 2024 et primes collectives 2025 / EBITDA 2024).