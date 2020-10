Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Barnier reprend les discussions sur l'après-Brexit à Londres Reuters • 27/10/2020 à 11:35









LONDRES, 27 octobre (Reuters) - Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne avec la Grande-Bretagne, a repris mardi à Londres ses discussions avec son homologue britannique, à moins de dix semaines de l'échéance du 31 décembre. Le Brexit est effectif depuis janvier dernier mais les deux parties tentent depuis d'aboutir à un compromis pour encadrer leurs échanges commerciaux avant la fin de la période de transition le 31 décembre. Lundi, un porte-parole de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, avait souligné qu'il ne restait que peu de temps pour combler des divergences importantes "dans les domaines les plus difficiles". (Marc Angrand)

