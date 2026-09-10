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Barington Capital prend une participation dans Bath & Body Works et fait pression pour que l'entreprise soit vendue, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 23:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations issues du paragraphe 2)

La société d'investissement activiste Barington Capital Group a pris une nouvelle participation dans Bath & Body Works BBWI.N et incite l'entreprise à envisager une cession, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action du fabricant de parfums a progressé d'environ 3 % en séance prolongée.

Bath & Body Works est sous-évaluée, a été freinée par une direction instable et devrait faire appel à des conseillers pour rechercher des acquéreurs, indique l'article, citant James Mitarotonda, directeur général de Barington.

M. Mitarotonda a déclaré dans une interview que «des changements sont nécessaires» au sein de l’entreprise et que sa position sur le marché, la force de sa marque et sa capacité à générer des liquidités devraient susciter un vif intérêt de la part des acquéreurs, y compris des fonds de capital-investissement, selon l’article.

Bath & Body Works et Barington Capital n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

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