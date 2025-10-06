Bari Weiss est nommée rédactrice en chef de CBS News dans le cadre d'un accord entre Free Press et Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source pour la valeur de l'accord, ajout du commentaire d'Ellison et du contexte) par Dawn Chmielewski

David Ellison, directeur général de Paramount Skydance PSKY.O , a nommé Bari Weiss rédactrice en chef de CBS News, dans le cadre de l'acquisition du site d'information en ligne qu'elle a fondé, The Free Press.

Les deux sociétés n'ont pas divulgué le montant de l'opération dans l'annonce de lundi. Une source au fait de l'affaire a indiqué qu'il s'agissait d'un montant de 150 millions de dollars.

Cette annonce est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations entre Ellison et Weiss. Le nouveau baron des médias a lancé l'idée pour la première fois en juillet, lors de la conférence Allen & Co à Sun Valley, qui est souvent le théâtre de grandes fusions dans le secteur des médias, selon les médias.

Mme Weiss a démissionné de son poste d'éditorialiste au New York Times en juillet 2020, dans une lettre ouverte de 1 500 mots dans laquelle elle décrit avoir été l'objet de "brimades constantes" de la part de collègues qui n'étaient pas d'accord avec ses opinions.

En 2022, elle a fondé sa nouvelle société de médias sur un credo d'"honnêteté, d'acharnement et d'indépendance farouche".

"Cette décision s'inscrit dans le cadre de la vision globale de Paramount, qui vise à moderniser le contenu et la manière dont il se connecte - directement et passionnément - aux publics du monde entier", a déclaré David Ellison, qui a qualifié Bari Weiss de "championne avérée du journalisme indépendant et fondé sur des principes".

The Free Press a acquis la réputation de remettre en question les récits conventionnels.

Parmi les articles les plus marquants, citons un essai à la première personne d'un rédacteur en chef principal de NPR à l'époque, qui accusait la chaîne de radio publique de partialité libérale, ce qui lui avait coûté la confiance de ses auditeurs.

Un autre article présentait le récit d'un dénonciateur du centre transgenre de l'université de Washington à l'hôpital pour enfants de Saint-Louis, qui faisait état d'adolescents vulnérables souffrant de problèmes de santé mentale et contraints de subir des traitements qui changent leur vie.

Weiss rendra compte directement à David Ellison et contribuera à définir la ligne éditoriale de CBS News. Le journal télévisé du soir de la chaîne est en troisième position derrière ses homologues de la télévision.

Elle travaillera avec le président de CBS News, Tom Cibrowski, qui a rejoint la chaîne en 2025 après avoir passé 25 ans à ABC News, où il a occupé divers postes de direction. Cibrowski continuera de rendre compte à George Cheeks, président de Paramount TV Media.

Le Free Press, qui compte environ 1,5 million d'abonnés, dont 170 000 membres payants, restera indépendant et conservera sa marque et ses activités, ont indiqué les deux sociétés.

Les principales entreprises médiatiques et technologiques sont désormais contrôlées par des partisans du président Donald Trump ou par des chefs d'entreprise milliardaires qui se sont rangés derrière lui lors de son investiture, ont fait des dons à son fonds d'inauguration ou se sont rendus à la Maison-Blanche avec des cadeaux.

Le fils de Larry Ellison, partisan de longue date de Trump, David Ellison, a contribué à obtenir l'approbation réglementaire pour que sa société Skydance Media achète Paramount, avec la promesse que le réseau CBS refléterait "une diversité de points de vue à travers le spectre politique et idéologique", selon une déclaration du président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, annonçant l'accord.

Avant l'accord, Paramount a payé 16 millions de dollars pour régler un procès intenté en 2024 par Donald Trump à la suite d'une interview de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris dans le cadre de l'émission "60 Minutes", qui, selon lui, donnait une image déformée de sa rivale à la Maison Blanche.

La FCC a déclaré que le règlement et l'examen réglementaire n'étaient pas liés. Début septembre, la société a annoncé la nomination de son nouveau médiateur, Kenneth Weinstein, , ancien président et directeur général de l'institut conservateur Hudson.