 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 746,06
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bardella promet la censure à un gouvernement du bloc central
information fournie par AFP 09/09/2025 à 09:03

Le président du RN, Jordan Bardella, à Paris le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le président du RN, Jordan Bardella, à Paris le 2 septembre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a rappelé mardi, au lendemain de la chute du gouvernement de François Bayrou, que le RN censurerait tout Premier ministre qui ne peut pas "rompre avec la politique menée depuis huit ans".

"La question du figurant importe peu, c'est la politique de fond qu'il faut changer", a balayé le patron du parti d'extrême droite sur RTL, renouvelant son appel à une nouvelle dissolution débouchant sur des législatives anticipées.

"Si (Emmanuel) Macron fait le choix de nommer un nouveau Premier ministre, alors ce Premier ministre n'a aucune autre possibilité que de rompre avec la politique qui est menée depuis huit ans", a-t-il tancé.

"Auquel cas les mêmes causes entraîneront les mêmes conséquences et entraîneront par définition une censure du gouvernement", a-t-il ajouté.

Le Rassemblement national plaide pour "revenir devant les Français" sans quoi, "je ne vois pas comment quelque chose de sain pourrait émerger", a estimé Jordan Bardella, alors que deux Premiers ministres sont déjà tombés depuis la dissolution de juin 2024.

"Si on ne change pas les politiques, si on ne change pas les gens qui sont au pouvoir", le "quotidien" des Français "ne pourra pas changer", a-t-il insisté.

Budget France

Valeurs associées

RTL GROUP
36,300 EUR XETRA +0,83%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank