Barclays va transférer son siège européen de Dublin à Paris
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:43

La banque britannique Barclays

BARC.L a déclaré mercredi qu'elle allait déplacer son siège européen de Dublin à Paris, disant vouloir rapprocher le processus décisionnel de la majorité de ses opérations de banque d'investissement sur le continent.

La banque a déclaré avoir entamé les démarches juridiques et réglementaires pour redomicilier Barclays Europe en France, une décision qui, selon elle, renforcerait la surveillance et la gouvernance alors que ses activités en Europe continentale jouent un rôle plus important au sein du groupe.

"Après des discussions approfondies à tous les niveaux de l'organisation, nous sommes convaincus qu'il s'agit de la bonne marche à suivre, à la fois pour l'entité et pour nos clients", a déclaré Francesco Ceccato, directeur général de Barclays Europe, dans un communiqué.

Barclays a indiqué chercher à obtenir les autorisations nécessaires pour se transformer en "Societas Europaea", une structure de société européenne permettant aux entreprises d'opérer dans l'ensemble de l'Union européenne en vertu d'un ensemble unique de règles. À l'issue de la conversion, la banque s'appellerait Barclays Europe SE.

La conversion devrait être achevée d'ici à la fin de l'année 2026, et le transfert du siège devrait être finalisé au cours du premier semestre 2027, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Barclays a déclaré que ses activités de banque d'entreprise et de banque privée en Irlande resteraient en place, tandis que le personnel opérationnel et en contact avec la clientèle serait basé à Dublin.

(Rédigé par Yamini Kalia à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

