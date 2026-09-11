Barclays s'attend à ce que la BCE relève à nouveau ses taux en décembre

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Barclays s'attend à ce que la Banque centrale européenne procède à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base en décembre, les prévisions d'inflation plus élevées et la hausse des prix de l'énergie renforçant les arguments en faveur d'un resserrement monétaire supplémentaire.