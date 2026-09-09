Barclays relève son objectif de fin d'année pour l'indice S&P 500 à 7 950 points, grâce à de solides résultats

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(Ajout de précisions ici et là)

Barclays a relevé mercredi son objectif de fin d'année pour l'indice de référence S&P 500

.SPX , le faisant passer de 7 800 à 7 950, à la suite d'une saison des résultats exceptionnels menée par les entreprises technologiques.

Cet objectif révisé estsupérieur d’environ 3, 6% au dernier cours de clôture de l’indice . La société de courtage prévoit que l’indice de référence atteindra 8 800 points d’ici fin 2027.

Les résultats des entreprises américaines ont dépassé les attentes de Wall Street au deuxième trimestre; 86 % des 492 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont dépassé les estimations des analystes, un chiffre supérieur à la moyenne à long terme de 67,5 %, selon les données compilées par LSEG.

Barclays a déclaré que les investissements dans l’IA et une activité économique soutenue devraient soutenir la dynamique des bénéfices au cours des prochains trimestres.

La société de courtage a toutefois précisé qu’elle restait prudente quant aux valorisations en raison des doutes concernant la pérennité des dépenses en IA, la persistance de l’inflation, les incertitudes géopolitiques et des perspectives de taux plus restrictives. Malgré ces inquiétudes, l’indice de référence a progressé de 12,1 % cette année.

La société de courtage a également relevé ses prévisions de bénéfice par action pour l’indice S&P 500 en 2026, les portant de337 à 365 dollars.

Elle a abaissé la note du secteur des services publics de « positif » à « neutre », invoquant des incertitudes réglementaires, notamment les défis liés à la réforme de la responsabilité civile en cas d’incendies de forêt et l’opposition croissante à l’octroi de permis pour les centres de données dans certains États américains.

Mardi, HSBC a également relevé son objectif de fin d’année, pariant que les solides résultats des entreprises et les dépenses soutenues dans les infrastructures d’IA prolongeront la remontée de l’indice de référence.

Les prévisions concernant l’indice restent optimistes, UBS Global Research, Goldman Sachs et Citigroup prévoyant que le S&P 500 clôturera l’année à 8 000 points ou plus.