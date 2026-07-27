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Barclays relève la recommandation sur Inditex à « surpondérer » en raison de son pouvoir de fixation des prix et de sa maîtrise des stocks
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 09:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** Barclays relève la note du groupe espagnol de mode Inditex ITX.MC de « neutral » à « surpondérer », en invoquant son pouvoir de fixation des prix et sa maîtrise des stocks dans un contexte d’inflation des coûts

** La banque voit également une opportunité dans les rendements modestes offerts aux actionnaires d’Inditex, alors que le potentiel de hausse devient moins attractif pour ses pairs notés « surpondérer », tels que Marks & Spencer MKS.L , B&M BMEB.L et Pepco PCOP.WA

** Il ajoute que le titre ne semble pas bon marché, mais qu’il ne semble pas cher non plus par rapport à l’ensemble du secteur mondial des biens de consommation discrétionnaire

** Le courtier souligne également le potentiel de hausse lié à l’adoption croissante, aux États-Unis, des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, les consommateurs achetant de nouveaux vêtements pour renouveler leur garde-robe

** Barclays table sur une croissance de Zara à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 %, une croissance dans la fourchette basse des 10 % pour Bershka et Stradivarius, et dans la fourchette haute des 10 % pour Lefties

** Il relève son objectif de cours de 12 % à 62,50 €

** Sur les 30 analystes couvrant Inditex, 24 attribuent à l’action la recommandation « achat fort »/« achat », cinq « conserver » et un « vendre » – données LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/07/2026 à 09:10:08.

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