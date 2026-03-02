Barclays relève la pondération de JetBlue à "poids égal" en raison de la solidité de son réseau

2 mars - ** Barclays relève la note de JetBlue Airways

JBLU.O de "underweight" à "equal-weight", et augmente le PT de 4 à 7$

** Le nouveau PT implique une hausse de 26,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions ont baissé de près de 2 % à 5,45 $ avant le marché

** Barclays estime que les initiatives commerciales de la compagnie, y compris le déploiement de la première classe domestique, les salons premium et les avantages élargis du partenariat Blue Sky, positionnent la compagnie aérienne pour une meilleure performance en 2026

** Les créneaux horaires de JetBlue dans le nord-est et sa forte présence en Floride et dans les Caraïbes sont des actifs clés qui peuvent soutenir la croissance à long terme

** 12 des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à conserver" et 6 comme "à vendre" ou moins; le PT médian est de 5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 21,8 % depuis le début de l'année