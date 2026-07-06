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Barclays relève la note de Castellum, invoquant les perspectives de rachat d'actions
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 12:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** Barclays relève la recommandation sur la société immobilière suédoise Castellum CAST.ST de « sous-pondérer » à « pondération neutre », estimant qu’un éventuel programme de rachat d’actions compense la faiblesse des résultats ** Le courtier relève son objectif de cours de 24 % à 130 SEK à la suite de cessions d’actifs à grande échelle qui fournissent les capitaux nécessaires au financement des rachats d’actions et à la réduction de la dette ** Il ajoute que ces opérations confèrent à la direction une grande flexibilité en matière d’allocation de capitaux, alors que la confiance des investisseurs dans l’immobilier de bureau nordique reste fragile ** Le courtier ajoute que l’ampleur du rachat prévu améliore sensiblement le profil risque/rendement de l’action à court terme ** Barclays estime que ces cessions reflètent « une meilleure gestion de l’entreprise, mais pas encore une amélioration des fondamentaux opérationnels » et que le rachat d’actions constituera un soutien significatif pour le cours de l’action ** Sur les 16 analystes couvrant le titre, sept lui attribuent la note « achat fort » ou « achat », cinq « conserver » et quatre « vendre » ou « vente forte » — données LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/07/2026 à 12:25:40.

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