Barclays relève l'objectif de cours de FedEx en raison des prévisions de croissance alimentées par l'IA

10 février - ** Barclays relève l'objectif de prix de FedEx FDX.N sur la base des prévisions de croissance alimentées par l'IA, avant la journée des investisseurs du 12 février
** Nouveau PT à 450$ contre 360$ précédemment, ce qui représente une hausse de 23,4% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage estime que les progrès de la société vers la scission de son activité de fret offrent un potentiel de hausse significatif
** Elle ajoute que la décision de FDX d'exploiter l'IA pourrait améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement pour les clients, les améliorations opérationnelles et les nouvelles opportunités de croissance commerciale
** En 2025, l'action de FDX a augmenté de 5,3 %
