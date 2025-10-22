Barclays présentera de nouveaux objectifs en février prochain, le titre monte en attendant
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 10:50
La banque britannique a fait état d'un bénéfice imposable en baisse de 7% à 2.077 millions de livres sur le trimestre écoulé, contre 2.232 millions un an auparavant, alors que les analystes l'attendaient autour de 2.115 millions.
Son produit net bancaire total s'est accru de 9% à 7.167 millions de livres, contre 6.547 millions sur la même période de 2024, soit une hausse de 9%, cette fois au-dessus des anticipation du marché (7.039 millions).
Le rendement des fonds propres (RoTE ) est tombé à 10,6% au cours du trimestre, contre 12,3% un an auparavant, mais l'établissement a déclaré que celui-ci devrait dépasser 11% à l'issue de l'exercice, contre une précédente prévision située 'autour de 11%'.
Autre élément encourageant, Barclays a promis de dévoiler de nouveaux objectifs financiers et opérationnels à horizon 2028 le 10 février prochain, à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels 2025.
L'action Barclays s'inscrivait en hausse de plus de 4% à la Bourse de Londres suite à ces annonces.
Valeurs associées
|380,075 GBX
|LSE
|+4,34%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - L'Oréal recule en raison de ventes trimestrielles pas aussi dynamiques qu'attendu
(AOF) - Dans un marché en baisse ce mercredi, L'Oréal (-6,55% à 371,95 euros) enregistre le plus fort repli du CAC 40 après l'annonce hier soir d'une croissance moins forte que prévu au troisième trimestre 2025. Sur cette période, le chiffre d'affaires du numéro ... Lire la suite
-
La branche chinoise du fabricant de semi-conducteurs a décidé d'aller au bras de fer, demandant notamment à ses employés d'ignorer les consignes venant du siège de l'entreprise basé aux Pays-Bas. Face à l'affaire qui fait trembler l'écosystème européen de l'automobile, ... Lire la suite
-
Hermès a dit mercredi observer des signes d'amélioration en Chine, un marché clé pour le luxe, et fait état d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, même si la performance de sa principale division de maroquinerie ... Lire la suite
-
Porté par un contexte mondial incertain, le métal jaune enchaîne les records. Un rallye historique qui intrigue autant qu'il fascine. Entre appétit des banques centrales, perte de confiance dans les dettes souveraines et perspectives de baisse des taux, jusqu'où ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer