Barclays passe sous les 5% des droits de vote d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 12:00
La banque britannique a précisé détenir indirectement 7 414 125 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,50% du capital et 4,97% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors marché. À cette occasion, Barclays Capital Securities Limited a franchi individuellement en baisse le même seuil.
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