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Barclays passe sous les 5% des droits de vote d'Ubisoft
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 12:00

Dans un avis adressé à l'AMF, Barclays a déclaré avoir franchi en baisse, le 4 mai, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote d'Ubisoft Entertainment.

La banque britannique a précisé détenir indirectement 7 414 125 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,50% du capital et 4,97% des droits de vote de cet éditeur de jeux vidéo.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors marché. À cette occasion, Barclays Capital Securities Limited a franchi individuellement en baisse le même seuil.

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