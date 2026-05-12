 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nice: un poste de police municipale sur la place de la fusillade mortelle
information fournie par AFP 12/05/2026 à 12:56

Le maire de Nice, Eric Ciotti (C), sur les lieux de la fusillade dans le quartier niçois des Moulins, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

Le maire de Nice, Eric Ciotti (C), sur les lieux de la fusillade dans le quartier niçois des Moulins, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

Le maire de Nice Eric Ciotti (UDR) a annoncé mardi l'installation d'un poste de police municipale sur la place où une fusillade a fait deux morts et six blessés lundi, dans des locaux occupés jusqu'à présent par une association oeuvrant pour la prévention.

"Avant de faire des jardins d'enfants, avant de faire de la médiation - il en faut, bien sûr - il faut rétablir l'ordre, il faut assurer la sécurité. C'est ce que nous voulons faire en mettant tous nos moyens dans ce combat", a expliqué M. Ciotti lors d'un point presse.

Le nouveau maire de Nice a fait cette annonce sur les lieux où un homme a ouvert le feu, en plein après-midi lundi, devant la terrasse d'un café et une épicerie du quartier des Moulins à l'ouest de Nice. La fusillade est liée au trafic de stupéfiants mais seulement trois des blessés étaient connus de la police pour narcotrafic, selon le parquet.

Eric Ciotti, qui s'est entretenu lundi par téléphone avec le président de la République Emmanuel Macron et avec le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, a réclamé de l'Etat un "quoi qu'il en coûte sécuritaire" pour les secteur des Moulins où les violences liées au narcotrafic ont tué onze victimes collatérales depuis l'été 2024.

Les syndicats de police et les élus niçois réclament depuis plusieurs années des effectifs supplémentaires de police nationale à Nice, assurant qu'il manque actuellement près d'une centaine d'enquêteurs en raison d'absences ou de départs non remplacés.

Mais les services de la ville ont aussi un rôle à jouer, a reconnu M. Ciotti, en estimant que les policiers municipaux devaient "réinvestir ces quartiers".

A partir de lundi, des policiers municipaux seront installés dans des locaux donnant sur la place des Amaryllis, déjà frappée en octobre 2025 par une fusillade ayant fait deux morts.

Propriété du bailleur social Côte d'Azur Habitat, les locaux accueillent actuellement l'association Adam, qui propose du soutien scolaire et un cadre aux initiatives des familles en faveur des jeunes du quartier, et qui sera déplacée dans d'autres locaux, a promis le maire.

Le poste de police municipale servira de base à des patrouilles régulières dans le quartier, et M. Ciotti a émis le souhait de patrouilles communes avec la police nationale.

Il a aussi réclamé le vote de la loi sur les prérogatives des polices municipales, afin que les agents municipaux aient la possibilité de verbaliser les clients des points de deal.

Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / NELSON ALMEIDA )
    Santé : et si l'humanité éradiquait les moustiques ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.05.2026 13:26 

    Sur quelque 3.500 espèces connues, seule une centaine pique les humains et seules cinq sont responsables d'environ 95% des infections chez l'homme. Requins, lions, serpents ou araignées... tous ensemble, les animaux les plus féroces de la planète ne représentent ... Lire la suite

  • Plateformes de forage et navires ancrés à Skipavika
    La Norvège revoit à la hausse ses prévisions de recettes pétrolières et gazières 2026, à €67 mds
    information fournie par Reuters 12.05.2026 13:20 

    Le gouvernement norvégien a déclaré ‌mardi qu'il prévoyait désormais d'encaisser cette année 721,1 milliards de couronnes (67 milliards d'euros) de recettes ​issues de la production de pétrole et de gaz, contre 557,4 milliards initialement prévus, la guerre en ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Paris le 17 avril 2026 ( POOL / Tom Nicholson )
    Keir Starmer va-t-il partir? Ce que l'on sait
    information fournie par AFP 12.05.2026 13:17 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer, dont le sort politique semble ne tenir qu'à un fil, a exprimé mardi sa volonté de "continuer à gouverner", malgré les appels à sa démission de plus de 70 députés de son camp travailliste et de certains ministres. Une ... Lire la suite

  • Aide à mourir: vers un nouveau rejet et des débats écourtés au Sénat ( AFP / FRED DUFOUR )
    Aide à mourir: vers un nouveau rejet et des débats écourtés au Sénat
    information fournie par AFP 12.05.2026 13:14 

    Le Sénat se dirige mardi vers un rejet rapide de l'ensemble de la proposition de loi sur l'aide à mourir, après l'annonce du dépôt par la droite d'amendements de suppression de tous les articles de cette réforme, conséquence du rejet lundi de la mesure phare du ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank