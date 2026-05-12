Nice: un poste de police municipale sur la place de la fusillade mortelle

Le maire de Nice, Eric Ciotti (C), sur les lieux de la fusillade dans le quartier niçois des Moulins, le 11 mai 2026 ( AFP / Frederic DIDES )

Le maire de Nice Eric Ciotti (UDR) a annoncé mardi l'installation d'un poste de police municipale sur la place où une fusillade a fait deux morts et six blessés lundi, dans des locaux occupés jusqu'à présent par une association oeuvrant pour la prévention.

"Avant de faire des jardins d'enfants, avant de faire de la médiation - il en faut, bien sûr - il faut rétablir l'ordre, il faut assurer la sécurité. C'est ce que nous voulons faire en mettant tous nos moyens dans ce combat", a expliqué M. Ciotti lors d'un point presse.

Le nouveau maire de Nice a fait cette annonce sur les lieux où un homme a ouvert le feu, en plein après-midi lundi, devant la terrasse d'un café et une épicerie du quartier des Moulins à l'ouest de Nice. La fusillade est liée au trafic de stupéfiants mais seulement trois des blessés étaient connus de la police pour narcotrafic, selon le parquet.

Eric Ciotti, qui s'est entretenu lundi par téléphone avec le président de la République Emmanuel Macron et avec le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, a réclamé de l'Etat un "quoi qu'il en coûte sécuritaire" pour les secteur des Moulins où les violences liées au narcotrafic ont tué onze victimes collatérales depuis l'été 2024.

Les syndicats de police et les élus niçois réclament depuis plusieurs années des effectifs supplémentaires de police nationale à Nice, assurant qu'il manque actuellement près d'une centaine d'enquêteurs en raison d'absences ou de départs non remplacés.

Mais les services de la ville ont aussi un rôle à jouer, a reconnu M. Ciotti, en estimant que les policiers municipaux devaient "réinvestir ces quartiers".

A partir de lundi, des policiers municipaux seront installés dans des locaux donnant sur la place des Amaryllis, déjà frappée en octobre 2025 par une fusillade ayant fait deux morts.

Propriété du bailleur social Côte d'Azur Habitat, les locaux accueillent actuellement l'association Adam, qui propose du soutien scolaire et un cadre aux initiatives des familles en faveur des jeunes du quartier, et qui sera déplacée dans d'autres locaux, a promis le maire.

Le poste de police municipale servira de base à des patrouilles régulières dans le quartier, et M. Ciotti a émis le souhait de patrouilles communes avec la police nationale.

Il a aussi réclamé le vote de la loi sur les prérogatives des polices municipales, afin que les agents municipaux aient la possibilité de verbaliser les clients des points de deal.