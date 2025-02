Barclays: le titre recule après des résultats sans surprise information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Le titre Barclays accuse l'une des plus fortes baisses du FTSE 100 jeudi matin après la publication de résultats annuels en hausse, mais sans surprise.



Le groupe bancaire britannique a déclaré ce matin avoir atteint ses objectifs pour 2024 en améliorant à la fois ses performances opérationnelles et financières, conformément à son plan stratégique à trois ans.



Son bénéfice avant impôts ressort en hausse de 24% à 8,1 milliards de livres sterling, ce qui donne un profit par action en progression de plus de huit pence à 36 pence.



L'établissement londonien indique afficher un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) de 10,5%, tout en rappelant avoir redistribué à ses actionnaires quelque trois milliards de livres, dont un milliard sous forme de rachats d'actions.



Pour 2025, Barclays dit viser un RoTE de l'ordre de 11%, avec l'objectif de porter celui-ci à plus de 12% à horizon 2026.



Suite à cette publication jugée sans grand attrait, l'action Barclays lâchait plus de 5% jeudi à la Bourse de Londres.





Valeurs associées BARCLAYS 291,23 GBX LSE -5,37%