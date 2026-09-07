Barclays étoffe son équipe Cash Equities au Japon

Barclays annonce la nomination de Takeo Kamai au poste de responsable du High-Touch Sales Trading au Japon, et de Warren Kim, au sein de sa division Cash Equities. Basés à Tokyo, ils rejoindront l'équipe High-Touch Sales Trading en Asie-Pacifique (APAC), dirigée par Joseph Lee.

Selon la banque britannique, ces deux nominations marquent une étape importante dans la croissance continue de son activité Japan Equities, rétablissant une capacité d'exécution opérationnelle et de contact direct et renforçant davantage l'offre de la banque à ses clients sur ce marché clé.

"Barclays possède une franchise actions bien établie et une présence significative sur le marché japonais, incluant une forte activité Prime, offrant à ses clients un accès aux marchés actions japonais via sa plateforme mondiale", rappelle-t-elle.

Précédemment, Takeo Kamai et Warren Kim travaillaient tous deux chez CLSA, société de courtage en actions, de recherche et de services de gestion d'actifs. Ensemble, ils apportent leur vaste expérience, ainsi qu'une expertise approfondie des actions japonaises.

Un centre pour la banque privée à Singapour

Cette annonce intervient après celle, vendredi, du lancement par Barclays de son centre de commandes de banque privée à Singapour, renforçant sa capacité à servir des clients très fortunés connectés à l'international et des family offices depuis la cité-Etat.

Ce centre combine des capacités de commandes locales à Singapour avec une connectivité aux centres internationaux de Barclays, permettant aux clients d'accéder aisément à des services bancaires, de prêt, d'investissement et de planification patrimoniale.

"Grâce à son modèle One Barclays, les clients peuvent bénéficier des forces combinées de la banque privée et des activités de banque d'entreprise et d'investissement, réunissant expertise mondiale, capacités de financement et accès aux marchés pour soutenir leurs ambitions", affirme le groupe.