Barclays dégrade Renault et va surveiller les économies

Renault a réussi à rattraper une partie de son retard et cède 0,91%, à 28,35 euros, après avoir été jusqu'à perdre 3,15% en début de séance. Le titre est pénalisé par une dégradation de Barclays qui s'inquiète d'une forte concurrence en Europe de nature à imposer à la société de faire des économies.

La banque britannique relève que l'action Renault a repris 15% depuis ses plus bas de juin. Le groupe a affiché des marges solides, un bon flux de trésorerie disponible, un bilan sain, un rendement attractif pour l'actionnaire, ainsi qu'une offre technologique et produit solide. Les analystes ajoutent que l'entreprise est bien gérée et ses objectifs 2028 se situent plus de 25% au-dessus du consensus.

Toutefois, pour Barclays, la concurrence est importante en Europe et devrait contraindre le groupe à faire "d'immenses économies". Les analystes ajoutent que l'ampleur des économies requises apparaît extrêmement élevée. Ces économies ont été chiffrées à environ 400 euros par véhicule et par an jusqu'en 2028, ce qui implique environ 1 milliard d'euros d'économies annuelles.

La banque britannique indique qu'à plus long terme, si Renault parvenait à exécuter pleinement ses objectifs d'économies de coûts, cela entraînerait très probablement des révisions à la hausse des estimations de résultats, à moins que des vents contraires ne soient encore plus forts que ce que le marché n'anticipe actuellement.

Les analystes ont dégradé le titre Renault de surpondérer à pondération neutre, en laissant leur cible de cours inchangée à 31,50 euros.