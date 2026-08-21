 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Barclays dégrade Renault et va surveiller les économies
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 10:52
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Renault a réussi à rattraper une partie de son retard et cède 0,91%, à 28,35 euros, après avoir été jusqu'à perdre 3,15% en début de séance. Le titre est pénalisé par une dégradation de Barclays qui s'inquiète d'une forte concurrence en Europe de nature à imposer à la société de faire des économies.

La banque britannique relève que l'action Renault a repris 15% depuis ses plus bas de juin. Le groupe a affiché des marges solides, un bon flux de trésorerie disponible, un bilan sain, un rendement attractif pour l'actionnaire, ainsi qu'une offre technologique et produit solide. Les analystes ajoutent que l'entreprise est bien gérée et ses objectifs 2028 se situent plus de 25% au-dessus du consensus.

Toutefois, pour Barclays, la concurrence est importante en Europe et devrait contraindre le groupe à faire "d'immenses économies". Les analystes ajoutent que l'ampleur des économies requises apparaît extrêmement élevée. Ces économies ont été chiffrées à environ 400 euros par véhicule et par an jusqu'en 2028, ce qui implique environ 1 milliard d'euros d'économies annuelles.

La banque britannique indique qu'à plus long terme, si Renault parvenait à exécuter pleinement ses objectifs d'économies de coûts, cela entraînerait très probablement des révisions à la hausse des estimations de résultats, à moins que des vents contraires ne soient encore plus forts que ce que le marché n'anticipe actuellement.

Les analystes ont dégradé le titre Renault de surpondérer à pondération neutre, en laissant leur cible de cours inchangée à 31,50 euros.

Valeurs associées

RENAULT
28,5600 EUR Euronext Paris -0,17%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 13:24

    "... La banque britannique relève que l'action Renault a repris 15%..." mais ils oublient que l'action est encore en repli de -27% dans l'année, comme quoi ils mettent le courseur où ils veulent. Un PER de 4,7 et un rendement de +7% ... fallait oser à mettre une cible à 31,5€ ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,11 -12,70%
HAFFNER ENERGY
0,611 +5,34%
CAC 40
8 469,55 +0,19%
Pétrole Brent
94 +0,82%
2CRSI
27 +4,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank