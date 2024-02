Barclays adopte de nouvelles restrictions sur le financement du pétrole et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Arrêt du financement direct de nouveaux projets d'expansion en amont

Ajoute d'autres exclusions; fixe des objectifs plus stricts pour tous les clients

Soutien des ONG, abandon de la résolution prévue pour l'AGA de la banque

Barclays BARC.L , le plus grand banque britannique à l'industrie pétrolière et gazière, a déclaré à Reuters qu'elle cesserait de financer directement de nouveaux gisements de pétrole et de gaz et qu'elle restreindrait plus largement les prêts aux entreprises énergétiques qui augmentent leur production de combustibles fossiles.

Cette décision, qui s'inscrit dans le cadre du Transition Finance Framework (TFF), publié vendredi, fait suite aux pressions intenses exercées par les militants sur la politique énergétique de l'entreprise, dans un contexte d'augmentation des émissions nocives pour le climat dues à l'utilisation de combustibles fossiles.

En outre, à partir de2025, la banque limitera l'octroi de financements plus importants aux entreprises non diversifiées, telles que les sociétés d'exploration pure, si plus de 10 % de leurs dépenses sont consacrées à l'augmentation de la production à long terme.

Laura Barlow, responsable du développement durable chez Barclays, a déclaré que cette nouvelle politique s'inscrivait dans le cadre de l'engagement pris par la banque de réduire les émissions liées à ses activités de prêt et de favoriser le financement d'alternatives plus écologiques.

"Il s'agit de renforcer l'attention que nous portons à la transition énergétique", a déclaré Mme Barlow.

M. Barlow a indiqué que les clients existants du secteur de l'énergie en amont qui dépassent le seuil de 10 % seraient soumis à un processus de surveillance renforcé qui prendrait également en compte l'investissement du client dans la décarbonisation.

"Il ne s'agirait pas d'une ligne rouge mais (...) cela informerait notre appétit pour le risque", a déclaré M. Barlow.

Barclays rejoint des banques telles que HSBC et BNP Paribas qui resserrent les prêts pour le pétrole et le gaz tout en s'engageant à augmenter les financements dans des domaines tels que les énergies renouvelables qui peuvent aider à limiter le réchauffement climatique, en visant 1 000 milliards de dollars de prêts de ce type d'ici à 2030.

L'organisation à but non lucratif ShareAction, qui avait fait pression sur Barclays pour qu'elle contribue davantage à la lutte contre le changement climatique, a déclaré qu'en réponse à ces nouvelles restrictions, elle avait retiré une proposition de résolution des actionnaires demandant à la banque de cesser de financer de nouveaux projets d'expansion.

Les restrictions imposées au financement de projets ne devraient pas avoir d'impact majeur sur l'activité de la banque, compte tenu de sa part de marché limitée. La banque n'est pas dans le top 15 des grandes banques de financement de projets au niveau mondial, et la plupart d'entre elles n'ont pas encore adopté de restrictions similaires.

Jeanne Martin, responsable des normes bancaires, a déclaré que la décision de limiter le financement aux projets d'expansion et d'établir des tests climatiques pour tous les clients était une bonne chose, bien qu'elle ait encore des préoccupations, notamment en ce qui concerne le financement de la fracturation par la banque.

"Nous avons donc clairement fait savoir à la banque que nous examinerons de près la manière dont elle met en œuvre sa politique en matière de combustibles fossiles et que nous n'hésiterons pas à intensifier notre engagement si nous ne sommes pas satisfaits des progrès accomplis", a-t-elle déclaré.

L'investisseur danois Sparinvest, qui avait soutenu la résolution, a déclaré que la politique de Barclays "introduit de nouveaux engagements significatifs", mais a demandé "des mesures supplémentaires, par exemple sur les actifs à court terme", a déclaré David Orr, gestionnaire principal de portefeuille, dans un communiqué.

Katharina Lindmeier, responsable de l'investissement responsable chez l'investisseur de pension britannique Nest, a déclaré qu'il s'agissait d'un "grand pas en avant", mais que la banque "pourrait et devrait" aller plus loin, notamment en ce qui concerne la fracturation.

La banque a été le plus grand bailleur de fonds des combustibles fossiles en Europe entre 2016 et 2022 et le deuxième plus grand en 2022, selon un rapport de l'organisation à but non lucratif Rainforest Action Network (), bien que la plupart de ces fonds proviennent de prêts aux entreprises plutôt que de financements de projets.

Barlow a déclaré que le financement du pétrole et du gaz au bilan de la banque en pourcentage de ses activités de prêt totales était inférieur à 2 %, le financement des marchés de capitaux pour le secteur représentant moins de 3 % de l'activité totale.

Les émissions liées aux prêts de Barclays au secteur de l'énergie ont chuté de 32 % entre 2020 et 2022, dépassant l'objectif de réduction de 15 %, a déclaré la banque dans son rapport annuel 2022.

Les restrictions supplémentaires introduites par Barclays comprennent l'interdiction de financer l'exploration et la production en Amazonie et, à partir de juin 2024, l'interdiction de financer les entreprises qui tirent plus de 20 % de leur production de sources non conventionnelles telles que les sables bitumineux.

Toutes les entreprises clientes de Barclays dans le secteur de l'énergie devront présenter des plans de transition ou des stratégies de décarbonisation d'ici à janvier 2025, ainsi que des objectifs de réduction du méthane à l'horizon 2030 et un engagement à mettre fin à toutes les opérations de ventilation et de torchage non essentielles d'ici à 2030.

Les clients devront également avoir des objectifs alignés de zéro net à court terme pour les émissions des champs d'application 1 et 2 - celles liées à leurs propres opérations et à leur consommation d'énergie - d'ici à janvier 2026.

Daniel Hanna, responsable de la finance durable, de la banque d'affaires et d'investissement de Barclays, a déclaré que la banque examinait plus de 80 variables lorsqu'elle évaluait les plans de décarbonisation de ses clients et qu'elle s'était engagée à passer en revue 750 entités clientes lors de la dernière assemblée générale annuelle.

En janvier, Barclays a annoncé la formation d'un nouveau groupe de transition énergétique pour fournir des conseils stratégiques aux clients sur tous les sujets, des énergies renouvelables aux solutions basées sur la nature et à la capture du carbone.