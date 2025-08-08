Banzai International Inc devrait afficher une perte de 70 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Banzai International Inc BNZI.OQ BNZI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Bainbridge Island dans l'État de Washington devrait déclarer une augmentation de 292,8 % de ses revenus à 4,195 millions de dollars, contre 1,07 million de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Banzai International Inc est une perte de 70 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Banzai International Inc est de 135,00 $, soit environ 97,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 3,06 $

