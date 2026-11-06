Municipales en Afrique du Sud : l'ANC autour de 30 % des voix, son pire résultat électoral

Une électrice remplit son bulletin de vote dans un isoloir au bureau de vote de l’hôtel de ville de Johannesburg, le 4 novembre 2026, lors des élections municipales en Afrique du Sud ( AFP / Cecilia Seregni )

Le Congrès national africain (ANC), à la tête de l'Afrique du Sud depuis 1994, enregistre son pire résultat électoral en ayant recueilli autour de 30 % des voix aux élections municipales, après le dépouillement vendredi de 80 % des suffrages.

Le parti historique de Nelson Mandela, qui reste la première formation du pays, ne cesse d'enregistrer des reculs dans l'électorat depuis 2004. Il était passé pour la première fois sous la majorité absolue aux élections nationales en 2024 (40 %), le forçant à former une coalition gouvernementale.

A mi-chemin des prochaines élections nationales, l'ANC a obtenu 31,78 % des votes dépouillés, selon la commission électorale vendredi. Une projection se basant sur de premiers résultats du Conseil pour la recherche scientifique et industrielle (CSIR), une organisation publique, le crédite d'un score final similaire, 31,5 %.

Son résultat est aussi particulièrement scruté en vue du congrès du parti devant désigner à sa tête dans un an le successeur de Cyril Ramaphosa, l'actuel chef d'État, qui ne peut pas se représenter. Aucun favori évident n'a encore émergé.

Services publics et partis dissidents

"L'une des principales raisons pour lesquelles l'ANC perd des voix tient à l'émergence de partis tels que le MKP", estime auprès de l'AFP l'analyste politique Sanet Solomon en référence au parti dissident Umkhonto we Sizwe (MKP) créé fin 2023 par l'ex-président Jacob Zuma.

Avec un score de 9 % dans les résultats partiels comme la projection du CSIR, il demeure la troisième force politique du pays mais en recul par rapport aux élections nationales de 2024 (14,5 %).

Cette professeure de sciences politiques et de gouvernance à l'université du Free State souligne aussi que la "fourniture des services publics de base, comme l'eau et l'état des routes, est l'un des principaux problèmes ayant émergé".

Rivale historique de l'ANC devenue son alliée de circonstance au sein d'un gouvernement d'unité nationale, l'Alliance démocratique (DA) a recueilli à ce stade 24,22 % des votes à l'issue d'une campagne concentrée sur ce thème. C'est plus qu'aux élections locales de 2021 (21,66 %) mais moins qu'en 2016 (26,9 %).

Dans son fief du Cap, le maire et chef de la DA Geordin Hill-Lewis a revendiqué la victoire dès la mi-journée jeudi. Après 65 % de votes dépouillés, il compte 60,59 % des voix, le CSIR le crédite d'un score de 56 %.

C'est la seule des huit plus grandes villes du pays, les "métropoles", où une majorité absolue d'un parti se dessine.

Tractations en vue de coalitions

La DA semble percer en se plaçant provisoirement en tête dans six de ces "métro", dont la capitale politique Pretoria et la capitale économique Johannesburg. Elle devra cependant en passer par des coalitions pour les diriger, comme c'est déjà le cas d'un tiers des municipalités à l'heure actuelle.

"Nous avons déjà pris contact avec de nombreux partis au cours des dernières 24 heures, et nous allons continuer. Pour l'instant, ces échanges sont informels", a déclaré vendredi Geordin Hill-Lewis.

Le MKP, qui était pressenti par des sondages comme pouvant remporter la majorité dans la métropole de Durban sur la côte est, n'y recueille que 41 % des suffrages à mi-dépouillement. Le CSIR projette un score final de 32 %.

Un peu plus d'un électeur sud-africain sur deux s'est déplacé mercredi pour voter aux municipales, selon la commission électorale.

La participation, de 54,45 %, est conforme aux attentes, à savoir plus élevée qu'en 2021 durant la pandémie de Covid (45,86 %) mais inférieure à 2016 (57,95 %).