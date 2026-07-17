 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Banques italiennes: la n°3 MPS critique l'offre d'échange du leader Intesa
information fournie par Boursorama avec AFP 17/07/2026 à 08:23

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a critiqué jeudi l'offre de rachat à 31 milliards d'euros d'Intesa Sanpaolo, jugée "insuffisante" et trop optimiste, tout en soulignant les avantages de l'offre concurrente de Banco BPM.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque de Sienne estime que l'offre d'échange de la première banque italienne (1,6 action Intesa Sanpaolo et un euro en numéraire pour chaque action MPS) n'offre qu'une prime de 12,5%, nettement inférieure aux niveaux observés lors d'opérations comparables dans le secteur bancaire italien, compris entre 30% et 41%.

En cas de succès, cette opération annoncée par surprise début juin donnerait naissance au deuxième groupe bancaire de la zone euro en matière de capitalisation boursière, derrière l'espagnol Santander.

Intesa a déjà précisé qu'elle ne comptait pas revoir à la hausse son offre, qui valorise MPS à plus de 31 milliards d'euros, "pour une banque en pleine transformation mais avec des faiblesses".

Selon MPS, les synergies annoncées par Intesa, à hauteur de 2,9 milliards d'euros par an, sont trop élevées par rapport à la taille de son activité.

La banque toscane, qui vient d'engager l'intégration du spécialiste de la banque privée Mediobanca, souligne également les risques concurrentiels de l'opération. La banque estime qu'un rapprochement avec Intesa renforcerait encore la domination du premier groupe bancaire italien et pourrait entraîner des exigences ou remèdes de la part des autorités de concurrence, créant des incertitudes sur le périmètre final de la transaction.

Le conseil d'administration critique aussi le projet de cession à l'assureur Unipol d'une partie importante des activités de MPS ainsi que de sa marque historique, dispositif présenté par Intesa comme une réponse aux enjeux de concurrence.

Le conseil d'administration de MPS se montre plus tendre pour l'offre concomitante du groupe bancaire italien Banco BPM, qui suppose une fusion entre égaux. Celle-ci reposerait sur la "valorisation de l'intégralité de la banque" et "préserverait à la fois ses activités, son réseau d'agences et sa marque historique", selon le communiqué.

Avec cette opération qui pourrait se conclure fin 2026, Intesa vise à dépasser les 16 milliards d'euros de bénéfice net en 2029, contre 9,32 milliards en 2025.

Monte dei Paschi, la plus vieille banque du monde encore en activité, avait traversé une crise profonde et avait dû être renflouée par l'Etat italien, avant de rebondir.

Le nouvel ensemble MPS-Mediobanca a encore été secoué en avril 2026 par la réélection, contre l'avis de son conseil d'administration, de son directeur général Luigi Lovaglio, pourtant licencié quelques jours auparavant.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

INTESA SANPAOLO
6,368 EUR MIL -0,38%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trench-coat Burberry
    Burberry: Les ventes aux USA compensent l'impact de la guerre en Iran sur l'Europe au T1
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Burberry ‌a affiché vendredi une croissance du chiffre ​d'affaires conforme aux attentes des analystes au premier trimestre grâce à une forte consommation aux ​États-Unis, le groupe soulignant que le conflit au Moyen-Orient ​avait pesé sur les ⁠dépenses touristiques ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse sur les résultats
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge en début de séance vendredi, les publications de résultats ​étant plombées par la situation au Moyen-Orient, alors que la réunion de politique monétaire de Francfort approche. À Paris, le CAC 40 perd 0,51% ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo Volvo
    Volvo Cars enregistre une baisse du bénéfice au T2
    information fournie par Reuters 17.07.2026 09:45 

    Volvo Cars ‌a fait état vendredi d'une baisse de son bénéfice au ​deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année, mais espère accélérer sa reprise avec les livraisons du ​nouveau modèle électrique EX60 dans les mois à venir. Le constructeur automobile ... Lire la suite

  • Une image rendue publique le 15 juillet par la marine américaine montre des appareils militaires volant en formation au-dessus du porte-avions George HW Bush en mer d'Arabie ( US NAVY / - )
    Nouveaux bombardements en Iran, davantage d'alliés des Etats-Unis visés
    information fournie par AFP 17.07.2026 09:30 

    Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la sixième nuit consécutive vendredi et Téhéran les a accusés d'avoir fait des victimes en visant des infrastructures civiles, tandis que plusieurs pays alliés de Washington au Moyen-Orient ont dit avoir été ciblés par des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
24,14 -0,82%
Pétrole Brent
84,45 -0,48%
CAC 40
8 345,99 -0,38%
KALRAY
7,41 -5,00%
SOITEC
85,7 -4,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank