Banques italiennes: la n°3 MPS critique l'offre d'échange du leader Intesa

La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a critiqué jeudi l'offre de rachat à 31 milliards d'euros d'Intesa Sanpaolo, jugée "insuffisante" et trop optimiste, tout en soulignant les avantages de l'offre concurrente de Banco BPM.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La banque de Sienne estime que l'offre d'échange de la première banque italienne (1,6 action Intesa Sanpaolo et un euro en numéraire pour chaque action MPS) n'offre qu'une prime de 12,5%, nettement inférieure aux niveaux observés lors d'opérations comparables dans le secteur bancaire italien, compris entre 30% et 41%.

En cas de succès, cette opération annoncée par surprise début juin donnerait naissance au deuxième groupe bancaire de la zone euro en matière de capitalisation boursière, derrière l'espagnol Santander.

Intesa a déjà précisé qu'elle ne comptait pas revoir à la hausse son offre, qui valorise MPS à plus de 31 milliards d'euros, "pour une banque en pleine transformation mais avec des faiblesses".

Selon MPS, les synergies annoncées par Intesa, à hauteur de 2,9 milliards d'euros par an, sont trop élevées par rapport à la taille de son activité.

La banque toscane, qui vient d'engager l'intégration du spécialiste de la banque privée Mediobanca, souligne également les risques concurrentiels de l'opération. La banque estime qu'un rapprochement avec Intesa renforcerait encore la domination du premier groupe bancaire italien et pourrait entraîner des exigences ou remèdes de la part des autorités de concurrence, créant des incertitudes sur le périmètre final de la transaction.

Le conseil d'administration critique aussi le projet de cession à l'assureur Unipol d'une partie importante des activités de MPS ainsi que de sa marque historique, dispositif présenté par Intesa comme une réponse aux enjeux de concurrence.

Le conseil d'administration de MPS se montre plus tendre pour l'offre concomitante du groupe bancaire italien Banco BPM, qui suppose une fusion entre égaux. Celle-ci reposerait sur la "valorisation de l'intégralité de la banque" et "préserverait à la fois ses activités, son réseau d'agences et sa marque historique", selon le communiqué.

Avec cette opération qui pourrait se conclure fin 2026, Intesa vise à dépasser les 16 milliards d'euros de bénéfice net en 2029, contre 9,32 milliards en 2025.

Monte dei Paschi, la plus vieille banque du monde encore en activité, avait traversé une crise profonde et avait dû être renflouée par l'Etat italien, avant de rebondir.

Le nouvel ensemble MPS-Mediobanca a encore été secoué en avril 2026 par la réélection, contre l'avis de son conseil d'administration, de son directeur général Luigi Lovaglio, pourtant licencié quelques jours auparavant.