Banques centrales : ce qu'elles font pour sauver l'économie

Les gouverneurs de la BCE et de la Fed ont lancé des politiques monétaires d'une ampleur inédite. (© DR)

Les banques centrales font feu de tout bois pour éviter une crise économique durable. Leur action historique pourrait toutefois être à double tranchant.

No limit ! Les banques centrales sont déterminées à faire «tout ce qu'il faudra» pour empêcher que la pandémie de Covid-19 ne plonge le monde dans une crise économique durable.

La Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) sont en première ligne, et les autres institutions monétaires (Banque du Japon, Banque d'Angleterre...) leur emboîtent le pas. «Elles ont par exemple très rapidement mis en place des lignes d'échange de devises (swaps) pour assurer l'accès à des financements en dollars hors des États-Unis, indique Jean-Louis Mourier, économiste chez Aurel BGC. Elles avaient tardé à le faire après la faillite de Lehman Brothers, en 2008, ce qui avait aggravé la crise.» Et ce n'est que la partie émergée de l'icgaleberg...

Que font la Fed et la BCE

Il n'a fallu que quelques semaines à la Fed et à la BCE pour dégainer l'arsenal de guerre qu'elles s'étaient constitué après 2008. La Fed a tiré la première en abaissant ses taux directeurs les 3 et 15 mars, de 1,5 point de pourcentage au total. Sa fourchette est désormais comprise entre 0 et 0,25%, un plus-bas depuis fin 2008.

L'institution dirigée par Jerome Powell a ensuite relancé un programme de rachat d'actifs (QE pour quantitative easing) de 700 milliards de dollars, dont 500 milliards dédiés aux obligations fédérales (bons du Trésor) et